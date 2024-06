Alberth Elis reaparece y sorprende con declaración: “No sé si volveré a jugar al fútbol”

Anhelo de tener más categorías : “Mi sueño es poder tener todas las categorías en Panteras FC, desde la Sub 12 en adelante, iremos paso a paso porque como saben tenemos un año, pero dejamos todo en las manos de Dios”.

No confirmó su regreso a las canchas: “Dios está haciendo un milagro en mi vida, al tenerme aquí ya es un milagro, estoy agradecido, dejo todo en manos de Dios, estoy feliz de poder caminar, de poder ver, que sea lo que él quiera”.

Quiere volver: “Ya me dieron el alta médica, estamos muy bien... que sea lo que Dios quiera, de mi parte claro que quiero volver a jugar al fútbol, como dije, me he recuperado de milagro, seguramente muchas cosas buenas vienen para mi vida”.

Ya se entrena: “Quiero estar al 100% para poder volver a las canchas; ya estoy entrenando y tratar de ponerme bien en lo físico. Lo más seguro, primero Dios, vamos a regresar y vamos bien”.

Su opinión de la Selección de Honduras: “Se ganaron los dos partidos que se jugaron, que era lo que se buscaba, muy feliz por los compañeros y la selección. Tenemos que seguir de esa forma si queremos llegar al Mundial”.