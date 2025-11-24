Hansi Flick con artillería pesada: Posible alineación titular ante el Chelsea

Posible formación del Barça para derrotar al Chelsea: Lamine Yamal lideraría el ataque en Stamford Bridge.
Hansi Flick advirtió en rueda de prensa sobre la complejidad del duelo ante el Chelsea, confirmando la baja de Pedri y los ajustes obligados en su alineación titular.
POR: Joan García. Tras su reaparición ante el Bilbao llega listo para asumir la titularidad. Su objetivo será facilitar la salida de balón sirviendo como primer eslabón del juego ofensivo.
DFD: Jules Koundé. Con destreza en duelos individuales y proyección ofensiva, el francés deberá enfocarse en neutralizar el juego exterior y los contraataques del equipo londinense.
DFC: Pau Cubarsí. Con capacidad para construir juego, combinar en corto y asegurar la posesión, el central español ofrece equilibrio al permitir el avance de los laterales gracias a su lectura del juego.
DFC: Eric García. Destaca en el marcaje a atacantes físicos, el corte de balones profundos y la capacidad de "limpiar" situaciones de peligro en su área.
DFI: Alejandro Balde. Veloz y con vocación ofensiva, el lateral español aprovecha el carril izquierdo para sumarse al ataque y crear ventajas numéricas, aunque deberá reforzar su solidez defensiva.
PIvote: Frenkie de Jong. Ante la ausencia de Pedri, Frenkie de Jong asumirá un rol clave como motor del equipo, combinando labores defensivas, enlace y distribución para conectar ambos sectores y alimentar a Lewandowski y los extremos.
Contención: Marc Casadó. El canterano de la Masía será la base defensiva en el mediocampo en el equipo de Flick.
MCO: Fermín López. Su rol incluye llegadas al área, definición, presión agresiva y generación de juego. Flotando entre líneas, desequilibra al explotar huecos y enlaza con atacantes, consolidándose como pieza clave desde que es titular.
EI: Ferran Torres. El valenciano deberá combinar de forma constante con Fermín López y Frenkie de Jong, alternando entre el envío de centros al área y las incorporaciones al remate desde posiciones interiores.
ED: Lamine Yamal. Dotado de desborde, regate, velocidad y pases incisivos, Yamal tendrá la misión de generar oportunidades y romper defensas compactas en un partido de alta presión como la Champions League.
DC: Robert Lewandowski. Su función será mantenerse en posición de remate, recibir en su pie fuerte, disputar todos los balones divididos y mostrar máxima eficacia definitoria, ejerciendo de "9" de área puro.
Enfrentando al Chelsea como visitante, el Barça busca una victoria crucial que lo consolide entre los ocho mejores de la fase de grupos de la Champions League.