Jeaustin Campos cuenta la verdad de su salida de Real España: "Salgo supersatisfecho"

Jeaustin Campos confirmó que llegó un momento en el que la situación financiera se volvió insostenible para él y su cuerpo técnico. El entrenador aseguró que acumulaba tres meses sin recibir su remuneración, una circunstancia que terminó acelerando su salida de la institución sampedrana.

En una entrevista con el medio costarricense Yashín Quesada, el estratega detalló que su desvinculación estuvo relacionada principalmente con la situación económica que atravesaba el club y con el incumplimiento en el pago de su salario.

San Pedro Sula, Honduras .- El costarricense Jeaustin Campos puso punto final a su etapa como entrenador del Real España de Honduras y, tras su salida, decidió explicar públicamente los motivos que lo llevaron a abandonar el banquillo aurinegro.

El costarricense recordó incluso un episodio en el que los propios jugadores estuvieron cerca de no presentarse a un compromiso debido a los atrasos salariales. Desde su perspectiva, la dirigencia optó por atender primero las necesidades de la plantilla, considerando que un conflicto con varios futbolistas podía resultar más complicado para la institución.

“Al final nosotros fuimos parte de la solución. Esta normalidad viene de hace más de un año, casi a los pocos meses de haber llegado (...). Llegó ese día en que definitivamente no podíamos seguir, ya son tres meses de salario y era insostenible mantenerse acá”, explicó Campos .

El técnico también explicó que los problemas económicos no eran recientes, sino que venían afectando al equipo desde prácticamente sus primeros meses al frente del conjunto aurinegro. Según su versión, la directiva habría priorizado el pago a los futbolistas para evitar mayores conflictos dentro del plantel.

“En un momento los jugadores no querían ir a un partido porque se les debía dos meses. Me imagino que la junta directiva quiso salvaguardar la tanda y el día a día del club. Es más fácil tener complicaciones con 3 o 4 que con 28 futbolistas”, añadió.

Más allá de las dificultades administrativas, Jeaustin Campos defendió el trabajo realizado durante su periodo en Real España. El entrenador destacó que consiguió llevar al equipo a instancias importantes, incluyendo unas semifinales, una final de Liga frente a Olimpia y el liderato durante la fase regular del campeonato.

Sin embargo, el técnico consideró que al momento de disputar las etapas decisivas existió una diferencia importante respecto a otros grandes del fútbol hondureño, principalmente por la cantidad de jugadores con experiencia internacional y recorrido en la Selección Nacional que tenían sus rivales.

“Llegamos a un 60% de rendimiento desde que entramos. Tomamos un equipo sin ideas ni identidad y lo reestructuramos. Pero en las finales tienes que tener gran cantidad de jugadores de jerarquía. Olimpia y Motagua tienen 8 o 10 jugadores con recorrido en selección y eliminatorias; a nosotros nos llamaban dos o tres y ninguno jugaba”, afirmó el estratega.

Campos sostuvo que, pese a esa desventaja, Real España consiguió competir ante los principales clubes del país y dejó buenas sensaciones durante su gestión. Para el costarricense, los resultados obtenidos deben valorarse tomando en cuenta las condiciones con las que tuvo que trabajar.

“Competimos hasta donde la jerarquía y la cantidad de jugadores nos lo permitió. Salgo supersatisfecho con el trabajo y un porcentaje de rendimiento espectacular”, sentenció.

Ahora, tras cerrar su ciclo en el fútbol hondureño, Jeaustin Campos tiene previsto regresar a Costa Rica para reencontrarse con su familia y tomarse un periodo de descanso antes de decidir cuál será su próximo desafío profesional.

El entrenador, no obstante, no contempla alejarse de los banquillos. Por el contrario, aseguró que se mantiene abierto a escuchar propuestas y manifestó un especial interés por dirigir una selección nacional, una experiencia que todavía tiene pendiente en su carrera.

“Cualquier selección me encantaría. Es una experiencia que quiero vivir y espero que se me dé la oportunidad de dirigir alguna selección competitiva. También quiero la posibilidad de inmiscurirme en un buen proyecto deportivo, con una vara alta para ser protagonista y buscar campeonatos”, expresó.

Campos también dejó claro que, por ahora, no tiene intención de abandonar el terreno de juego para ocupar un puesto administrativo. A sus 54 años, considera que todavía cuenta con la energía y la motivación necesarias para continuar dirigiendo desde el banquillo.

“Mientras te den las piernas sigue en el campo, cuando no te den, vete al escritorio. En estos momentos me siento con mucha energía y entero para seguir en la cancha”, concluyó.