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Real España define su proyecto tras la salida de Jeaustin Campos y sorprende a todos

En la directiva sampedrana ya comenzaron con la búsqueda del estratega que ocupará el lugar del costarricense

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 11:22
Real España define su proyecto tras la salida de Jeaustin Campos y sorprende a todos

Se espera que el 20 de septiembre ya haya un nuevo cuerpo técnico.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- En Real España ya le dieron la vuelta a la página en cuanto al caso Jeaustin Campos, de hecho, de la mano de Mauro Reyes, quien asumió su lugar de emergencia, ya cosechó su primera victoria.

Los aurinegros derrotaron 2-1 al CD Choloma y el técnico santabarbarense salió con una sonrisa de oreja a oreja y se ilusionó con ocupar el lugar durante el torneo Apertura. “Si me dan esa posibilidad de quedarme en el torneo, no tengan ninguna duda de que este equipo va a ser un poco más ofensivo, se va a defender más con la posesión del balón y siempre haciendo presión alta, que es lo que a mí me gusta”.

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Sin embargo, EL HERALDO conoció que en Real España tienen un proyecto muy ambicioso con el profesor Reyes y es la proyección de los talentos jóvenes de las reservas y categorías inferiores para la venta de ellos.

Talentos de las formativas aurinegras que pasaron por las manos de Mauro y que hoy son piezas en el plantel estelar son: Daylor Cacho, Mike Arana, Joshua Palacios y Diego Zavala.

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En la directiva sampedrana ya comenzaron con la búsqueda del estratega que ocupará el lugar del costarricense y la visión es que sea un extranjero que no ha dirigido en nuestro balompié para implementar una idea diferente a las que ya conocemos.

Se espera que el 20 de septiembre ya haya un nuevo cuerpo técnico y así aprovechar el parón por la fecha Fifa para hacer una mini pretemporada.

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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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