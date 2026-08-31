Real España define su proyecto tras la salida de Jeaustin Campos y sorprende a todos

San Pedro Sula, Honduras.- En Real España ya le dieron la vuelta a la página en cuanto al caso Jeaustin Campos, de hecho, de la mano de Mauro Reyes, quien asumió su lugar de emergencia, ya cosechó su primera victoria. Los aurinegros derrotaron 2-1 al CD Choloma y el técnico santabarbarense salió con una sonrisa de oreja a oreja y se ilusionó con ocupar el lugar durante el torneo Apertura. “Si me dan esa posibilidad de quedarme en el torneo, no tengan ninguna duda de que este equipo va a ser un poco más ofensivo, se va a defender más con la posesión del balón y siempre haciendo presión alta, que es lo que a mí me gusta”.

Sin embargo, EL HERALDO conoció que en Real España tienen un proyecto muy ambicioso con el profesor Reyes y es la proyección de los talentos jóvenes de las reservas y categorías inferiores para la venta de ellos. Talentos de las formativas aurinegras que pasaron por las manos de Mauro y que hoy son piezas en el plantel estelar son: Daylor Cacho, Mike Arana, Joshua Palacios y Diego Zavala.