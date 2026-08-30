Real España sufre en triunfo ante Choloma en primero juego sin Jeaustin Campos

San Pedro Sula, Honduras.- Real España sufrió más de la cuenta para derrotar 2-1 a Choloma en el cierre de la quinta jornada, en un partido en el que terminó sumando tres puntos que lo mantienen en la segunda posición del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Máquina salió decidida a tomar el control del partido y rápidamente encontró una oportunidad desde el punto penal. Al minuto 6, Cristian Madrid derribó a Roberto Osorto dentro del área, cortándole el paso al joven futbolista. El árbitro Luis Mejía no dudó en señalar la pena máxima, aunque Choloma solicitó la revisión de la acción mediante el FVS. Tras el chequeo, el juez central mantuvo su decisión y confirmó el penal para los dirigidos por Mauro Reyes. Eddie Hernández tomó la responsabilidad y al minuto 9 ejecutó con absoluta frialdad. El experimentado delantero engañó por completo a Mariano Pineda y puso el 1-0 para Real España.

El conjunto aurinegro encontró nuevamente el camino hacia el punto penal al minuto 17. Juan Manuel Capeluto derribó dentro del área a Darixon Vuelto, pero en primera instancia Luis Mejía dejó seguir la acción. El atacante pidió a su cuerpo técnico utilizar la tarjeta de revisión y, tras un minuto de análisis en el FVS, el árbitro cambió su decisión y decretó la pena máxima.

Otra vez apareció Eddie Hernández. El Cañonero del Aguán volvió a demostrar su jerarquía desde los once pasos y al minuto 20 engañó nuevamente al arquero maquilero, esta vez enviando la pelota hacia el costado izquierdo de Pineda para establecer el 2-0. Choloma intentó reaccionar y también reclamó una pena máxima al minuto 31, cuando Ángel Villatoro cayó dentro del área tras una acción con Buba López. Sin embargo, la revisión determinó que antes de cualquier posible falta existía una posición adelantada del atacante maquilero, por lo que la acción quedó invalidada. La polémica volvió a aparecer antes del descanso. Al minuto 44, Mauro Reyes solicitó la revisión de una mano de Kevin Álvarez dentro del área luego de un remate de Franklin Flores. Tras revisar la jugada, Mejía determinó que, aunque el balón golpeó la mano del defensor, previamente había rebotado en su pie, por lo que no correspondía sancionar penal. Real España se marchó al descanso con ventaja de 2-0 y con la tranquilidad que le daban los dos goles de Eddie Hernández, ambos desde el punto penal. Pero Choloma regresó del vestuario dispuesto a cambiar la historia y encontró el descuento al minuto 64. Ángel Villatoro dejó en el camino a Buba López y sirvió el balón para Carlos Castillo. El joven de apenas 17 años, en su debut en la Primera División, remató a portería y aunque Devron García logró sacar la pelota sobre la línea, el rebote volvió a quedar servido para que Castillo empujara el balón al fondo de la red y celebrara un estreno soñado.

Los maquileros se llenaron de confianza y comenzaron a complicarle el partido a una Máquina que ya no tenía la misma comodidad de la primera mitad. La preocupación llegó al minuto 78. Mike Arana, quien había ingresado apenas dos minutos antes, disputó un balón aéreo y cayó de manera aparatosa, golpeándose fuertemente la clavícula contra el terreno de juego. Los futbolistas de ambos equipos solicitaron inmediatamente la asistencia médica.

El jugador fue retirado del campo en camilla y posteriormente trasladado a una clínica para realizarle los exámenes correspondientes, en una de las imágenes más preocupantes de la noche para el conjunto sampedrano. Cuando parecía que el encuentro terminaría con el ajustado 2-1, Real España tuvo una última oportunidad para sentenciarlo. Al minuto 90+2, Franklin Flores ingresó con peligro al área, protegió bien la pelota y Jordy Canales terminó derribándolo. Luis Mejía señaló el tercer penal de la noche para los sampedranos. Esta vez Eddie Hernández ya no estaba en el terreno de juego para tomar la pelota. Gonzalo Ritacco asumió la responsabilidad, pero no pudo repetir la efectividad del delantero hondureño. Al minuto 90+4, el argentino estrelló su remate contra el poste izquierdo de la portería defendida por Mariano Pineda y dejó escapar la posibilidad de poner el 3-1 y darle a Real España el liderato del campeonato. El pitazo final llegó al 90+8 y confirmó una victoria sufrida para los aurinegros. Real España sumó tres puntos importantes, aunque no le alcanzaron para desplazar a Olimpia de la cima de la clasificación, ya que necesitaba ganar por una diferencia de dos goles para asumir el liderato. La Máquina queda así en la segunda posición del Apertura 2026, mientras que Choloma permanece en el último lugar con apenas tres unidades.

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