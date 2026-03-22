Javier López revela que jugadores del Real España se le acercaron y pide el FVS

El técnico resaltó la entrega de sus jugadores y la intensidad del partido: “Hoy ha sido como una muestra de lo que decimos de semana a semana. Tenemos que mejorar la conciliación en las dos áreas. Por volumen de juego, por aproximaciones al área, por ocasiones de gol, nos faltó esa competencia en las dos áreas. Ellos tuvieron un saque de banda que aprovecharon muy bien... Nosotros, principalmente en la segunda parte, tuvimos cinco situaciones de gol. En otro contexto, alguna de ellas debería ir a la red y quizás estaríamos hablando de otro resultado”.

Tegucigalpa, Honduras .- Motagua logró mantenerse al frente del torneo tras empatar 1-1 contra Real España, aunque solo por diferencia de goles, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el final. Tras el partido, Javier López, director técnico del Ciclón Azul, ofreció su análisis sobre el rendimiento de su equipo, las decisiones tácticas, los aspectos que todavía deben mejorar y su inconformidad por la ausencia del sistema de videoarbitraje (FVS) en la jornada.

A pesar del buen desempeño, López dejó en claro su molestia por la falta de tecnología en la jornada: “Pues yo esperaba que estuviera hoy el sistema nuevo. Me habían comentado que así iba a ser y ojalá que llegue ya. Evidentemente, para mí es penalti, pero ya lo vengo diciendo. Es difícil para los árbitros evitarlo: 8 o 10 jugadores se han metido en el área, gente más alta y fuerte, lo que dificulta la visión".

Javier López sorprendió al revelar lo que hicieron un grupo de futbolistas del equipo rival: “Al final del partido, un grupo de jugadores del Real España se me acercó y me dijo: ‘Qué bien jugaba mi equipo’ y es algo a valorar, la impresión que están comenzando a dejar estos jugadores”.

Yo creo que nuestro rival es el torneo, el principal rival que tiene Motagua es Motagua y siempre digo lo mismo, hoy ha sido como una muestra de lo que decimos de semana a semana. Tenemos que mejorar la conciliación en las dos áreas. Porque sí, es bien cierto que hoy nos enfrentamos dos equipos que estamos empatados a puntos. Por el tema de goles, uno está arriba del otro. Podría estar perfectamente España también, pero lo cierto es que ha habido diferencias en el desarrollo del juego en el día de hoy, tanto en la primera parte, que nos ha dado un punto más de igualdad, pero sobre todo en la segunda parte. Creo que por volumen de juego, por aproximaciones al área, por ocasiones de gol, nos faltó esa competencia en las dos áreas. Ellos tuvieron un saque de banda que aprovecharon muy bien. Al inicio de la segunda parte tuvieron también un disparo por el área, y Luis hizo una parada muy buena. Nosotros, principalmente en la segunda parte, tuvimos cinco situaciones de gol. En otro contexto, alguna de ellas debería ir a la red y quizás estaríamos hablando de otro resultado. Hay que valorar también el buen equipo que es España: el orden, la disciplina y los buenos futbolistas que tiene. Hace cuatro años que no ha funcionado, pero sinceramente creo que en el día de hoy, el que está arriba de España, pues ha demostrado lo que está. Y nos falta ese detallito, que ya es tan importante como la competencia, para que todo ese orden de juego lo completemos en el último resultado. Creo que el esfuerzo de nuestros jugadores ha sido notable.

Han empatado en la primera vuelta, en la segunda y empatan en un liderazgo encantado de Torreón, España. ¿Qué le ha parecido este partido ante el que parece ser su rival en el torneo?

¿Por qué se maneja la pelota en el primer tiempo sin claridad y sin tener la dinámica que se tenía en el segundo tiempo? Ingresa Alejandro Reyes y todo cambia. ¿Por qué no iniciar con él?

Es muy buena tu pregunta. Si hubiésemos ganado el partido, me estaría diciendo que lo acabamos muy bien. La verdad es que tenemos una carga de minutos. Si os dais cuenta, Alejandro, el último partido jugó ante Platense en un campo embarrado. No pudo hacer dos o tres semanas de la pretemporada. Lo que menos queremos en este momento es que uno de los jugadores se lesione. Además, tenemos que sacar provecho a toda la familia: uno empieza, otros terminan. Mover la banca, tener a todos los jugadores enchufados es un objetivo que tenemos para que todos sientan que pueden participar. Todos deben estar preparados para jugar o para alguna vez que no les toque jugar. Todo eso que visteis tan bonito en la segunda parte, sobre el tema de gol, es fruto de eso: de hacer cambios y de que la gente se refresque. Alejándonos del minuto uno, en el que jugó el otro día en un campo embarrado, se notó la frescura que sí tuvo. Les decía que vayan a entrar al partido. Hoy no están refugiados noventa minutos, sino dispersos veinticinco minutos naturales. La verdad es que estoy muy contento, no solo con él, sino con todo el equipo. La tristeza de mi plantilla es que nos haya llevado a este punto. Al final del partido un grupo de jugadores del Real España se me acercó y me dijo: que bien jugaba mi equipo y es algo a valorar la impresión que están comenzando a dejar estos jugadores.

Motagua es el equipo a vencer hoy por hoy, ¿qué cruzaba por su mente en ese momento cuando iban perdiendo 0-1, teniendo en cuenta que probablemente sea un cruce que se dé en las fases finales?

Como le dije a los profes, en las finales seguro que van a estar. Es un gran equipo, tiene grandes jugadores, una gran estructura. No solo ellos; Olimpia viene encontrando confianza. Marathón también viene como se previó, encontrando el paso. Y repito, el mayor tema que tiene en este momento Motagua es Motagua. Si Motagua es capaz de mantener lo que está haciendo bien y mejorar exactamente en las dos áreas, seguro vamos a estar muy cerca de la victoria. Eso es lo único que nos tenemos que preocupar en este momento.

Durante la primera parte, hubo mucha polémica con un posible penal. ¿No habéis hablado con el sistema administrativo?

Pues yo esperaba que estuviera hoy el sistema nuevo. Me habían comentado que así iba a ser y ojalá que llegue ya. Evidentemente, la gente de Motagua dice que hubo penalti. Yo le envié la imagen. La pelota llevaba un marchazo de red. Evidentemente, para mí es penalti, pero ya lo vengo diciendo. Es difícil para los árbitros evitarlo: 8 o 10 jugadores se han metido en el área, gente más alta y fuerte, lo que dificulta la visión. Son los primeros que necesitan apoyo. Aquí y ahora no estamos hablando de este tema ni de lo público. No me gusta que me pregunten por estas cosas, ni a mí ni a los entrenadores, porque no deberían ser temas de preguntas. En 2026 ya tenemos esta tecnología, igual no la esperaba. Es una decepción que no esté con nosotros y ayuda a los árbitros a evitar errores. Es un peligro cuando los equipos consiguen ventaja injusta o se buscan jugadores en el terreno de juego.

Ha sido muy cerrada la lucha por el liderazgo entre ustedes y Real España. ¿Cómo visualizan esta segunda vuelta?

Estamos en el liderato con un partido menos y, evidentemente, si vamos recuperando la paridad en cuanto a partidos jugados y puntos obtenidos, en una fase, si tuviese seis puntos, dos puntos por jornada estaría espectacular, haríamos como 40 puntos. Nosotros tenemos ese pequeño hándicap ahora. En el momento que se divida será algo a favor; es ese partido menos que tenemos que los demás. Tenemos también esa pequeña ventaja. Hoy, para lo que es Copa Centroamericana, seguimos a seis puntos de Real España y tenemos un partido menos. Si pueden ser siete o nueve puntos de ventaja, va a ser algo a favor. Si no podemos ganar hoy, lo que sí podemos hacer es ganar después. En ese sentido, creo que esa igualdad va a estar allí hasta el final y la vamos a poder desequilibrar.