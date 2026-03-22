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DT de Honduras vigila, esposa de exjugador sorprende y Motagua amarga a Real España

Las mejores postales que dejó el empate de Motagua ante Real España por la jornada 14 de Liga Nacional

  • Actualizado: 22 de marzo de 2026 a las 18:35
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Te mostramos las postales que no se vieron en televisión del partido entre Motagua y Real España por la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Fotos: Estalin Irías / EL HERALDO.
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Motagua recibió este domingo a Real España en el partido más atractivo de la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

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Este fue el 11 titular de Motagua en el partido: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega, 12- Marcelo Santos; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 10- Rodrigo Gómez; 27- Jeffryn Macías, 11- Romario Da Silva, 19- Rodrigo de Olivera.
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Así salió Real España: 22- Luis López; 5- Franklin Flores, 19 Daniel Aparicio, 6- Devron García, 28- Carlos Mejía; 44- Anfronit Tatum, 54- Mike Arana, 10- Jhow Benavídez, 18- Darixon Vuelto; 11- Eddie Hernández y 30- Ángel Sayago.
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La cuarteta arbitral estuvo conformada por Jefferson Escobar como juez principal, quien estuvo acompañado por los asistentes Leonidas Hernández, Jack Rodríguez y Merlin Soto.
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Emilio Izaguirre JR, hijo del exmundialista Emilio Izaguirre, no fue uniformado para este partido ante la máquina.

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EL HERALDO captó a la familia Izaguirre en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.

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Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, se robó las miradas con su belleza previo al arranque del encuentro.

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Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de partidos en Tegucigalpa.

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Motagua realizó un pequeño homenaje a esta abuelita, fiel seguidora del ciclón azul.

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El técnico de Honduras, José Molina, estuvo junto a su asistente técnico y el directo deportivo Francisco Hernández siguiendo de cerca el encuentro.

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En el desarrollo del partido, Motagua y Real España salieron con todo desde los primeros minutos.

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Azules y aurinegros llegaban a este partido con la misma cantidad de puntos y peleando la cima del torneo Clausura 2026.
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Motagua intentó abrir el marcador, pero Luis "Buba" López estuvo impecable en el inicio de partido.

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Al minuto 25 llegó la primera polémica del partido. Denis Meléndez disparó, la pelota rebotó en la mano de Daniel Aparicio, pero la acción fue un rebote y la jugada no era para penalti para el azul. Reclamaron los locales.
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Solo 10 minutos más tarde, se abrió la lata en el partido. Eddie Hernández aprovechó la mala marca en el juego aéreo de Sacaza y puso de cabeza el 0-1 contra Motagua.

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El killer aurinegro lo fue a celebrar con todo. Es el máximo goleador del Clausura 2026 con 11 goles anotados hasta la fecha.

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El Real España se fue ganando 1-0 ante Motagua en el final de los primeros 45 minutos de juego.

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En la segunda mitad, Motagua salió en busca del empate en el marcador, pero le costó porque sus atacantes no estuvieron finos.

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La insistencia rindió frutos y en el tramo final del encuentro llegó la paridad en el marcador.
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John Kléber aprovechó un descuido en la zaga defensiva del Real España y no perdonó a Buba López en la portería de la máquina aurinegra. El partido se puso 1-1.

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Los minutos finales fueron de puro trámite y el marcador no se volvió a mover.

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Motagua y Real España empataron 1-1 y siguen igualados con 26 puntos en la cima del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.

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Jeaustin Campos salió triste porque se le fue el triunfo en esta dura visita al Motagua en el Nacional de Tegucigalpa.

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