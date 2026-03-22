DT de Honduras vigila, esposa de exjugador sorprende y Motagua amarga a Real España

Te mostramos las postales que no se vieron en televisión del partido entre Motagua y Real España por la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Motagua recibió este domingo a Real España en el partido más atractivo de la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Este fue el 11 titular de Motagua en el partido: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 4- Luis Vega, 12- Marcelo Santos; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 10- Rodrigo Gómez; 27- Jeffryn Macías, 11- Romario Da Silva, 19- Rodrigo de Olivera.
Así salió Real España: 22- Luis López; 5- Franklin Flores, 19 Daniel Aparicio, 6- Devron García, 28- Carlos Mejía; 44- Anfronit Tatum, 54- Mike Arana, 10- Jhow Benavídez, 18- Darixon Vuelto; 11- Eddie Hernández y 30- Ángel Sayago.
La cuarteta arbitral estuvo conformada por Jefferson Escobar como juez principal, quien estuvo acompañado por los asistentes Leonidas Hernández, Jack Rodríguez y Merlin Soto.
Emilio Izaguirre JR, hijo del exmundialista Emilio Izaguirre, no fue uniformado para este partido ante la máquina.
EL HERALDO captó a la familia Izaguirre en el sector de silla del estadio Nacional Chelato Uclés.
Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, se robó las miradas con su belleza previo al arranque del encuentro.
Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de partidos en Tegucigalpa.
Motagua realizó un pequeño homenaje a esta abuelita, fiel seguidora del ciclón azul.
El técnico de Honduras, José Molina, estuvo junto a su asistente técnico y el directo deportivo Francisco Hernández siguiendo de cerca el encuentro.
En el desarrollo del partido, Motagua y Real España salieron con todo desde los primeros minutos.
Azules y aurinegros llegaban a este partido con la misma cantidad de puntos y peleando la cima del torneo Clausura 2026.
Motagua intentó abrir el marcador, pero Luis "Buba" López estuvo impecable en el inicio de partido.
Al minuto 25 llegó la primera polémica del partido. Denis Meléndez disparó, la pelota rebotó en la mano de Daniel Aparicio, pero la acción fue un rebote y la jugada no era para penalti para el azul. Reclamaron los locales.
Solo 10 minutos más tarde, se abrió la lata en el partido. Eddie Hernández aprovechó la mala marca en el juego aéreo de Sacaza y puso de cabeza el 0-1 contra Motagua.
El killer aurinegro lo fue a celebrar con todo. Es el máximo goleador del Clausura 2026 con 11 goles anotados hasta la fecha.
El Real España se fue ganando 1-0 ante Motagua en el final de los primeros 45 minutos de juego.
En la segunda mitad, Motagua salió en busca del empate en el marcador, pero le costó porque sus atacantes no estuvieron finos.
La insistencia rindió frutos y en el tramo final del encuentro llegó la paridad en el marcador.
John Kléber aprovechó un descuido en la zaga defensiva del Real España y no perdonó a Buba López en la portería de la máquina aurinegra. El partido se puso 1-1.
Los minutos finales fueron de puro trámite y el marcador no se volvió a mover.
Motagua y Real España empataron 1-1 y siguen igualados con 26 puntos en la cima del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional.
Jeaustin Campos salió triste porque se le fue el triunfo en esta dura visita al Motagua en el Nacional de Tegucigalpa.