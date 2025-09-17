Javier López celebra triunfo de Motagua y hace confesión sobre jugador: “Me tiene enamorado”

Para finalizar, López resaltó la habilidad de Pérez para desbordar por ambas bandas y su capacidad para generar peligro en todo momento y sorprendió con lo que dijo al final de la conferencia: “Te busca, te reta, te va por la derecha, te va por la izquierda. La verdad, me tiene enamorado ese jugador", concluyó el entrenador.

A pesar de haberse quedado con 10 hombres, Javier López destacó la actitud de su equipo, que logró sobreponerse a la expulsión y luchó hasta el final para asegurar la victoria. “Me sirvió también para ver otra cara del equipo que me agradó. Me agradó como todos, todos se esforzaron al máximo por no perder este partido", añadió.

No podemos quedarnos con diez por una acción como la que se realizó el día de hoy (la expulsión de Ricky Zapata), bajo ningún concepto, pero bueno, me sirvió también para ver otra cara del equipo que me agradó. Me agradó como todos, todos se esforzaron al máximo por no perder este partido y eso también es bueno. Sigo diciendo que hay muchas señales que van indicando que este equipo está para ser algo grande.

Remontar dos veces un 3-1, hoy aguantar 45 minutos a un equipo que de local lo está haciendo muy bien, es el equipo de la sensación del torneo, un equipo que mete muchísimos goles, que genera muchísimas ocasiones y hoy ha hecho un gol, ha generado un par de ellas y en nuestro mejor momento nos ha sufrido también. La verdad que en ese sentido creo que la victoria es justa, aunque si hubiera habido un empate en la recta final, pues, también hubiera sido justo para Platense y repito, felicito a Platense, jugadores, cuerpo técnico, directiva, porque lo que están haciendo es de aplaudir.

¿Cómo están alternando entre los porteros y qué piensa sobre la competencia en esa posición?

Estamos alternando porque estamos decidiendo quién va a jugar la Copa Centroamericana, pero no sólo en esa posición, en otras. Para mí, el portero es una posición como cualquier otra, es decir, dependiendo del partido, dependiendo del rival, dependiendo de cómo vayamos a jugar. Ortiz tiene unas condiciones, Licona tiene otras, al igual que no hay un delantero que juegue todos los partidos, no tiene por qué haber un portero que juegue todos los partidos.

Los dos andan muy bien. Licona se recuperó ya de ese momento anímico un poquito bajo, está a tope de confianza, Ortiz también. El otro día encajó tres goles de los que no tiene ninguna responsabilidad y cualquier jugador en este equipo tiene que estar preparado para jugar. La portería es una posición como cualquier otra.

¿Qué opina sobre las dudas que algunos tienen sobre los porteros y qué ha pasado con John Kleber? ¿Cómo sigue de su problema, de las molestias que ha tenido, y si va a jugar en el siguiente partido?

Tema uno, creo que lo he respondido anteriormente, yo no siento a nadie, yo no pongo a nadie. La posición del portero es como cualquier otra en este equipo. Licona es un porterazo, hablas de dudas, yo no sé qué dudas vieron ustedes, por ejemplo, en el día de hoy o qué dudas vieron ustedes en el partido anterior. Y Ortiz es un porterazo que desde que yo he llegado ha jugado de titular en varios partidos. Es más, el sábado va a jugar de titular el partido contra Juticalpa. Entonces sí, correcto. Los porteros ya saben, ya saben que se están candidateando para ver quién de ellos juega contra Alajuela. Repito, la posición del portero es como cualquier otra.

Segundo, John Kleber tuvo unas molestias en el partido de Choluteca en la segunda parte, decidimos sentarlo. Hoy podríamos haberlo utilizado, pero viendo el calendario que tenemos por delante, lo hemos dejado recuperándose bien, entrenando y trabajando con el equipo Sub-20 para que llegue pletórico al fin de semana y llegue pletórico también al partido contra Alajuela. Nada grave, al igual que Oscar Discua. Óscar Discua podría estar hoy aquí jugando, pero hemos decidido pararlo, frenarlo, que trabaje con el equipo Sub-20 y darle el tiempo suficiente para que se recupere y esté como una moto para el partido contra Alajuela.

En el primer tiempo Motagua se va ganando 2-0 porque es muy efectivo. ¿Usted se va conforme con el funcionamiento más allá del resultado? ¿Corrigió algo en el segundo tiempo con la salida de Luis Santamaría, ya que Carlos Pérez les hizo mucho daño en la primera parte?

El equipo que yo quiero es el de los últimos 20 minutos de la primera parte, ese es el equipo que yo quiero. A veces es por ti, a veces es por el rival que había al frente. Repito, al frente no había un equipo fácil. El tema de Luis Santamaría es que tenía tarjeta y por ahí, la verdad, Carlos es un fenómeno, es un jugador extraordinario, lo felicito, está haciendo muy buenos partidos.

A mí me encanta, es uno de esos jugadores que desequilibra, un jugador de la calle, de esos que ya no quedan, que te busca, que te reta, que te va por la derecha, que te va por la izquierda. La verdad, me tiene enamorado ese jugador. Tiene que venir en el segundo tiempo el Búho y Santamaría también, pero claro, es tan habilidoso este chico que a la mínima te saca una tarjeta, te saca una falta, te saca un centro, te centra por la izquierda, te centra por la derecha. Es un jugador top, cuídenlo mucho en Platense porque es un jugador extraordinario.