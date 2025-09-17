  1. Inicio
Linda chica se roba el show, jugador con "look exótico" y tristeza de Platense tras caer ante Motagua

Motagua terminó venciendo 2-1 al Platense en el Olímpico de San Pedro Sula; te mostramos las mejores fotos que dejó el partido

  • 17 de septiembre de 2025 a las 16:37
Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
1 de 23

Motagua y Platense nos dejaron un partidazo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Linda chica se roba el show, jugador con "look exótico" y tristeza de Platense tras caer ante Motagua

 Fotos: Neptali Romero.
Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
2 de 23

Platense tuvo que hacer el cambio de sede y trasladar el partido del estadio Morazán al Olímpico por problemas con la energía eléctrica.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
3 de 23

Motagua no estuvo solo y sus aficionados se apostaron desde tempranas horas en el coloso sampedrano.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
4 de 23

Las bellas chicas también llegaron al estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
5 de 23

La guapísima Desire es la aficionada más fiel de los Escualos y los sigue a todas las canchas del país.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
6 de 23

Las lindas edecanes siempre se roban el show en los juegos de Liga Nacional y así posaron para el lente de EL HERALDO.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
7 de 23

Este fue el 11 titular de Platense en el partido: 18- Jesús Orobio; 25- Samuel Pozantes, 2- Jesús Velásquez, 21. Brandon Santos, 3- Rubén García; 23- Manuel Salinas, 19. José Carlos López, 11- Ilce Barahona, 29- Carlos Pérez, 10- Erick Puerto; 12- Georgie Welcome.
Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
8 de 23

Así salió Motagua: 25- Marlon Licona; 26- Luis Santamaría, 12- Marcelo Santos, 2- Sebastián Cardozo, 17- Clever Portillo; 6- Riky Zapata, 8- Denis Meléndez, 23- Jonathan Núñez, 7- Jorge Serrano, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía; 38- Mathías Vázquez.
Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
9 de 23

Javier López, entrenador de Motagua, saludó a Raúl Cáceres y miembros del cuerpo técnico del Platense previo al pitazo inicial.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
10 de 23

Uno de los hechos curiosos fue que el portero Jesús Orobio inhaló un tipo de medicamento para poder respirar mejor.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
11 de 23

El partido arrancó con ocasiones de gol para ambos equipos.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
12 de 23

El técnico del Motagua siguió de cerca los movimientos de sus jugadores y estuvo inquieto en su área al borde de la cancha.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
13 de 23

Carlos "Zapatilla" Mejía lució nuevo look en su cabello.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
14 de 23

El DT de Platense no se quedó atrás y estuvo en desacuerdo con algunas jugadas; así reclamó contra el árbitro principal.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
15 de 23

Motagua se salvó al minuto 25 del primer tiempo. Samuel Pozantes del Platense soltó un potente remate de larga distancia y su disparo estremeció el poste de la meta azul.
Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
16 de 23

Luis Santamaría fue el primer amonestado del partido por entrada desmedida contra un rival.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
17 de 23

Mathías Vázquez no perdonó y abrió el marcador al minuto 42 del partido. Así lo celebró el joven delantero.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
18 de 23

Al 44, Clever Portillo se elevó por los cielos de San Pedro Sula y conectó un balón de cabeza para aumentar la ventaja de 2-0 a favor de Motagua en el partido.
Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
19 de 23

Los jugadores de Platense se fueron tristes a los camerinos tras finalizar la primera mitad del encuentro.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
20 de 23

En la segunda parte los Escualos salieron en busca del empate. Al minuto 61 Eduardo Urbina aprovechó un error de la defensa de Motagua y puso el 1-2 en el juego.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
21 de 23

Motagua se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Ricky Zapata.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
22 de 23

El Ciclón Azul supo mantener el resultado y terminó ganando 2-1 el partido ante los Escualos.

Linda chica se roba el show, jugador con look exótico y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
23 de 23

Con este resultado sigue escalando en la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.

