Motagua y Platense nos dejaron un partidazo en el estadio Olímpico de San Pedro Sula. Linda chica se roba el show, jugador con "look exótico" y tristeza de Platense tras caer ante Motagua
Platense tuvo que hacer el cambio de sede y trasladar el partido del estadio Morazán al Olímpico por problemas con la energía eléctrica.
Motagua no estuvo solo y sus aficionados se apostaron desde tempranas horas en el coloso sampedrano.
Las bellas chicas también llegaron al estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.
La guapísima Desire es la aficionada más fiel de los Escualos y los sigue a todas las canchas del país.
Las lindas edecanes siempre se roban el show en los juegos de Liga Nacional y así posaron para el lente de EL HERALDO.
Este fue el 11 titular de Platense en el partido: 18- Jesús Orobio; 25- Samuel Pozantes, 2- Jesús Velásquez, 21. Brandon Santos, 3- Rubén García; 23- Manuel Salinas, 19. José Carlos López, 11- Ilce Barahona, 29- Carlos Pérez, 10- Erick Puerto; 12- Georgie Welcome.
Así salió Motagua: 25- Marlon Licona; 26- Luis Santamaría, 12- Marcelo Santos, 2- Sebastián Cardozo, 17- Clever Portillo; 6- Riky Zapata, 8- Denis Meléndez, 23- Jonathan Núñez, 7- Jorge Serrano, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía; 38- Mathías Vázquez.
Javier López, entrenador de Motagua, saludó a Raúl Cáceres y miembros del cuerpo técnico del Platense previo al pitazo inicial.
Uno de los hechos curiosos fue que el portero Jesús Orobio inhaló un tipo de medicamento para poder respirar mejor.
El partido arrancó con ocasiones de gol para ambos equipos.
El técnico del Motagua siguió de cerca los movimientos de sus jugadores y estuvo inquieto en su área al borde de la cancha.
Carlos "Zapatilla" Mejía lució nuevo look en su cabello.
El DT de Platense no se quedó atrás y estuvo en desacuerdo con algunas jugadas; así reclamó contra el árbitro principal.
Motagua se salvó al minuto 25 del primer tiempo. Samuel Pozantes del Platense soltó un potente remate de larga distancia y su disparo estremeció el poste de la meta azul.
Luis Santamaría fue el primer amonestado del partido por entrada desmedida contra un rival.
Mathías Vázquez no perdonó y abrió el marcador al minuto 42 del partido. Así lo celebró el joven delantero.
Al 44, Clever Portillo se elevó por los cielos de San Pedro Sula y conectó un balón de cabeza para aumentar la ventaja de 2-0 a favor de Motagua en el partido.
Los jugadores de Platense se fueron tristes a los camerinos tras finalizar la primera mitad del encuentro.
En la segunda parte los Escualos salieron en busca del empate. Al minuto 61 Eduardo Urbina aprovechó un error de la defensa de Motagua y puso el 1-2 en el juego.
Motagua se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Ricky Zapata.
El Ciclón Azul supo mantener el resultado y terminó ganando 2-1 el partido ante los Escualos.
Con este resultado sigue escalando en la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.