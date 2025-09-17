Motagua derrota a Platense, mantiene el invicto de Javier López y da un salto en la tabla del Torneo Apertura

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Partidazo frenético en el Estadio Olímpico! Platense y Motagua nos regalaron un gran duelo de ida y vuelta en el inicio de la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El "Mimado" golpeó en los momentos más importantes del compromiso pese a quedarse con uno menos en el comienzo del segundo tiempo y mantuvo el cerrojo para alcanzar la cuarta plaza provisional del compromiso tras ganarle 1-2 al selacio.

Acciones del juego

Con un fútbol vistoso y con proyección de ataque, Platense arrinconó a los visitantes en los primeros minutos del compromiso. Apenas iniciando el juego, Georgie Welcome tocó la puerta con un tremendo fierrazo que salvó sin problemas Marlon Licona. Seguidamente, el lateral diestro Samuel Pozantes soltó un disparo sensacional a la cabaña del mimado. La esférica pegó en el poste derecho motagüense y por poco baña al guardián capitalino. Los embates no paraban frente al marco de Marlon Licona. Ilce Barahona y Erick Puerto acariciaron el primer tanto frente al arco rival, pero nuevamente el guardián capitalino salvó en dos ocasiones su portería.