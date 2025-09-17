Motagua derrota a Platense, mantiene el invicto de Javier López y da un salto en la tabla del Torneo Apertura

San Pedro Sula, Honduras.- ¡Partidazo frenético en el Estadio Olímpico! Platense y Motagua nos regalaron un gran duelo de ida y vuelta en el inicio de la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
El "Mimado" golpeó en los momentos más importantes del compromiso pese a quedarse con uno menos en el comienzo del segundo tiempo y mantuvo el cerrojo para alcanzar la cuarta plaza provisional del compromiso tras ganarle 1-2 al selacio.
Acciones del juego
Con un fútbol vistoso y con proyección de ataque, Platense arrinconó a los visitantes en los primeros minutos del compromiso. Apenas iniciando el juego, Georgie Welcome tocó la puerta con un tremendo fierrazo que salvó sin problemas Marlon Licona.
Seguidamente, el lateral diestro Samuel Pozantes soltó un disparo sensacional a la cabaña del mimado. La esférica pegó en el poste derecho motagüense y por poco baña al guardián capitalino.
Los embates no paraban frente al marco de Marlon Licona. Ilce Barahona y Erick Puerto acariciaron el primer tanto frente al arco rival, pero nuevamente el guardián capitalino salvó en dos ocasiones su portería.
Motagua respondió con dos bombazos certeros en la portería de Orobio. El primer golpe llegó en el 41', donde Mathías Vázquez liquidó tras pase en diagonal de Jorge Serrano. "La Aguja" punteó la pelota y convirtió el primer tanto del ciclón azul.
Dos minutos después, Clever Portillo anotaría el segundo tanto de la visita. Otra gran jugada de Jorge Serrano que abrió la banda para Denis Meléndez, y el mediocampista soltó un centro sensacional para su compañero que liquidó en el segundo palo.
Para el complemento Platense no se escondió y siguió luchando sobre la parcela visitante que se quedó con uno menos tras la expulsión de Riky Zapata. Su roja modificó la táctica de Javier López que recibió el descuento en su portería tras golazo de afuera del área por parte de Eduardo Urbina.
Motagua aguantó los embates del tiburón y sumó otros tres puntos valiosos para llegar a los 14 unidades en el Apertura 2025. Platense volvió a perder por segunda vez consecutiva en sus últimas tres presentaciones.
El selacio se relega en la tabla de posiciones, mientras el conjunto azul saltó del octavo al cuarto lugar.