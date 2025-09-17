  1. Inicio
Preocupa a Olimpia y Selección de Honduras: Esta es la lesión que sufre Edwin Rodríguez

El talentoso mediocampista se lesionó en el compromiso entre Olimpia vs Génesis PN de la semana pasada; este es su estado de salud

La parte médica de Olimpia sigue evaluando la recuperación de Rodríguez.

Tegucigalpa, Honduras.- El Honduras vs Costa Rica por la tercera jornada de la Eliminatoria Mundialista está a la vuelta de la esquina, pero Reinaldo Rueda tiene los dedos cruzados para contar con el volante hondureño Edwin Rodríguez.

El talentoso mediocampista nacido en Quimistán, Santa Bárbara, se lesionó en el compromiso entre Olimpia vs Génesis PN por la jornada nueve del torneo Apertura en partido que se disputó en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Eduardo Espinel fue precavido y sacó al mediocentro que sintió un dolor en el quinto metatarsiano del pie derecho, la misma zona que se fracturó en la final ida contra Motagua por el torneo Apertura 2024 del balompié catracho.

Días después de la lesión que lo sacó del partido en el recinto sampedrano, el futbolista se hizo los exámenes médicos pertinentes donde se descartó una fractura tras lesionarse y sonar las alarmas en la Selección de Honduras y Olimpia.

EL HERALDO conoció que el jugador merengue está en observación, sin embargo, el mediocampista aún siente dolor en el sitio de fractura del metatarsiano y no estaría disponible para el encuentro de esta noche ante Olancho FC en el Estadio Nacional.

La parte médica de Olimpia sigue evaluando la recuperación de Rodríguez que es pieza clave en el engranaje de la Selección de Honduras que comanda el colombiano Reinaldo Rueda.

Olimpia y la Selección de Honduras tienen meses sumamente importantes. El Rey de Copas se mide ante Cartaginés en cuartos de final de Copa Centroamericana y la Bicolor recibe a Costa Rica y Haití por la Eliminatoria Mundialista.

