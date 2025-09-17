EN VIVO: Platense y Motagua se enfrentan en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Platense y Motagua se enfrentaron en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula por la jornada 10 del Torneo Apertura de Liga Nacional.
El partido había sido programado para el Morazán, pero un problema eléctrico generó el cambio de sede.
Platense llegaba como quinto de la tabla con 13 puntos, mientras Motagua era octavo con 11 unidades. Los azules ganaron 2-1 y se subieron al cuarto lugar del Torneo Apertura.
A continuación el minuto a minuto del Platense vs Motagua
¡Termina el juego!
Minuto 95: Finaliza el partido con victoria 2-1 de Motagua, anotaciones de Mathías Vásquez y Clever Portillo. Los azules suman 14 puntos y son cuartos momentáneamente. En Platense se fue expulsado sobre el final Marco Reyes.
Se cumplen los 90
Minuto 90: El árbitro adiciona cinco minutos y Platense estuvo cerca de empatar el juego.
¡Atajadón del arquero selacio!
Minuto 77: Jefryn Macías hace una estupenda jugada y Jesús Orobio manda al córner.
Motagua mueve piezas
Minuto 69: Motagua mueve piezas en busca de mantener la ventaja.
¡Descuenta Platense!
Minuto 60: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE PLATENSE! Eduardo Urbina aprovecha una serie de rebotes y una salida de Licona, Platense se pone 1-2 vs Motagua.
Platense busca descontar
Minuto 54: Ricky Zapata se va expulsado por una fuerte falta, roja directa al lateral izquierdo.
¡Inicia el segundo tiempo!
6:18 PM: Comienza la segunda mitad con cambios en ambos clubes: Cristopher Meléndez por Luis Santamaría en Motagua y Jaison Arriola por Ilce Barahona.
¡Fin del primer tiempo!
Minuto 45: Concluye la primera mitad con marcador de 2-0 a favor de Motagua, Mathías Vásquez y Clever Portillo anotaron por los azules.
¡Goooooooool de Motagua!
Minuto 42: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Clever Portillo ahora establece el 2-0 de cabeza dentro del área luego de un centro de Meléndez.
¡Gooooooool de Motagua!
Minuto 41: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MOTAGUA! Mathías Vásquez manda a guardar con la zurda luego de un rezago de Serrano.
Platense es mejor que Motagua
Minuto 35: Platense está siendo mejor que Motagua y ha estado muy cerca de establecer el primero. Ilce Barahona disparó dentro de las 16:50 y Licona evitó la anotación.
Minuto 25: Samuel Pozantes dispara y... ¡PALO! Platense FC se quedó muy cerca de anotar.
Primera amarilla del juego
Minuto 21: El árbitro le muestra a Luis Santamaría de Motagua la tarjeta amarilla.
Partido parejo en el génesis
Minuto 9: Juego bastante parejo en este inicio, de momento no se presentan acciones de peligro.
¡Inicia el partido!
5:15 PM: Platense ya está recibiendo a Motagua en el Olímpico de San Pedro Sula por la jornada 10 de Liga Nacional.
Alineación de Motagua
4:51 PM: 25- Marlon Licona; 26- Luis Santamaría, 12- Marcelo Santos, 2- Sebastián Cardozo, 17- Clever Portillo; 6- Riky Zapata, 8- Denis Meléndez, 23- Jonathan Núñez, 7- Jorge Serrano, 77- Carlos "Zapatilla" Mejía; 38- Mathías Vázquez.
Alineación del Platense
4:48 PM: 18- Jesús Orobio; 25- Samuel Pozantes, 2- Jesús Velásquez, 21. Brandon Santos, 3- Rubén García; 23- Manuel Salinas, 19. José Carlos López, 11- Ilce Barahona, 29- Carlos Pérez, 10- Erick Puerto; 12- Georgie Welcome.