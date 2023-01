“Soy demasiado honesto para ir a ese terreno”: Hugo Lloris sobre las actuaciones de Dibu Martínez

Sin embargo, pese a ser un héroe para los argentinos, Martínez se ganó muchas críticas por sus juegos psicológicos, bailes y burlas contra sus rivales durante y después de la competencia.

El Dibu se encargaba de hablarle a sus rivales para desconcentrarlos, además de bailar de forma polémica cuando lograba atajar un penal.

TAMBIÉN: Así era Mehdi Karami, el campeón de Karate ejecutado en la horca por Irán

Hugo Lloris no pudo olvidar esos gestos y cargó duramente contra el portero argentino en L’Equipe. “Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo”, aseguró en primera instancia.