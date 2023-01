Bale: “No entiendo por qué los aficionados del Madrid me abucheaban”

Sin embargo, durante una entrevista con el youtuber Erik Anders en 2020, cuando todavía jugaba para el Madrid, Bale dijo no entender las razones por las que era abucheado por los fanáticos merengues.

“Había 80 mil personas en el estadio silbando porque no estaba jugando bien. La primera vez que sucedió me pregunté, ¿qué es esto? No es bonito”, comenzó explicando.

“¿Por qué tus aficionados hacían eso?”, le consultó Anders.

“Es una gran pregunta. No puedo entenderlo. Si no estás teniendo un buen momento en la cancha, tu esperas que los fanáticos te respalden y traten que hagas las cosas mejor porque eso los hará felices”, respondió Bale.