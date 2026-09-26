Bryan Róchez tras caer ante Surinam: "Aprovecharon los errores. Estamos tristes y enojados"

Tegucigalpa, Honduras.- El delantero Bryan Róchez vivió una noche agridulce en su vuelta al Estadio Nacional con la Selección de Honduras. El atacante se destapó con un golazo en su regreso, pero vio cómo el combinado catracho sufrió una dura caída ante Surinam en su debut en esta edición de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Róchez dio su análisis tras la derrota de la Bicolor y reconoce que, aunque hay tristeza y enfado en el equipo, "faltan tres partidos y en esos tenemos que sacar la casta". El catracho dice que hay que darle vuelta a la página y ahora poner como objetivo el duelo ante Jamaica.

Asimismo, fue claro sobre el nivel de las selecciones caribeñas y dejó un mensaje tras los silbidos de algunos hinchas durante ciertos tramos del partido ante Surinam: "La afición pues está como impaciente, cansada y pues están en su derecho". DECLARACIONES DE BRYAN RÓCHEZ

Las sensaciones tras la derrota Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sí, estábamos ilusionados por regresar a casa y poder sumar los tres puntos, pero lastimosamente no se nos dio y ahora pues el siguiente partido es de aquí a tres días, así que toca pensar en ese juego. ¿Ese es el nivel entre Honduras y Surinam, eso reflejó el resultado? Creo que no, fue un partido muy parejo, la verdad, ellos aprovecharon los errores y las desatenciones que nosotros tuvimos, aprovecharon una ocasión más que nosotros y por eso perdimos el partido, pero bueno, ahora pues toca seguir. Los vimos un poco perdidos en ciertas partes del juego, ¿crees que pasó factura el poco tiempo que trabajaron juntos? Sí, eso siempre pasa factura, definitivamente, y ahora con una nueva generación que se está sumando y, ahora pues toca adaptarnos al sistema también del profe, a los jugadores jóvenes y ver qué es lo que podemos hacer para adaptarnos también al rival, que en este caso había cambiado entrenador, no sabíamos con qué sistema y con qué armas venían a enfrentarnos, pero, hicimos lo que pudimos y ahora pues toca seguir pensando.