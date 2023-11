Honduras llega a Cuernavaca y pide tranquilidad tras vencer a México

El equipo catracho no entrenó tras el largo viaje, apenas hará trabajos de regeneración en el hotel Camino Real Sumiya de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, a unas dos horas de la Ciudad de México. Para este domingo, tendrá el primer entrenamiento en la cancha del estadio Mariano Matamoros, ubicado a una hora de esta ciudad.

La Bicolor tendrá la tranquilidad necesaria en el bunker que ha montado en el hotel Camino Real. Una zona exclusiva de la ciudad, con dos puntos de control que no permiten el paso de personas que no estén registradas en dicha zona. Los nuestros no tendrán contacto con el mundo exterior, salvo en los entrenamientos en horas de la tarde.

Se estará trabajando hasta el martes, día del partido, que Honduras saldará desde Cuernavaca directo a Ciudad de México para en la noche encarar el compromiso ante los mexicanos. La vuelta al país de los jugadores del campo nacional, será al día siguiente directamente desde San Pedro Sula en un vuelo comercial que aterrizará en el Villeda Morales a las 12.00 del mediodía.