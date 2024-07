Héctor Vargas y su comentario del arbitraje con Olimpia y le envía reto a Pedro Troglio

La entrevista

Profesor, ¿cómo enfrenta esta nueva experiencia en su carrera, ahora con la Real Sociedad?

Es un desafío personal. Llamémoslo grupal en el sentido del cuerpo técnico, por primera vez en Honduras trabajaré con un cuerpo técnico completo que yo elegí. Por mucho tiempo estuve trabajando con Luis Ayala como preparador físico y el equipo que me contrataba ponía el preparador de porteros y al asistente.

Así no había la comunión de un cuerpo técnico como lo tiene Pedro Troglio en Olimpia o Diego Vázquez en Motagua. Se necesita esa comunión para que el equipo funcione de la mejor manera ya eso apuntamos.

Cuando lo presentó la Real Sociedad usted prometió llevar a este equipo a otra final y si es posible el campeonato, ¿no es mucho compromiso ofrecer eso?

No es que se trate de mucho compromiso, es cuestión de cambiar el ADN y que el jugador crea que es capaz de lo que se puede obtener, que va por el campeonato. Son cosas que se van teniendo con el tiempo. Hay un jugador que cuando dirigí al Olimpia decía que si ustedes creen que no podemos ganar no lo vamos a lograr y si ustedes piensan que podemos ganar lo conseguiremos.

Aquí algunos técnicos evitan el compromiso porque cuando no se logran las cosas al final es una forma de no ilusionar y tapar lo que no se hizo. Yo siempre me comprometo y me exijo al máximo pero no es fácil.

Es más fácil cuando se tiene un plantel como Olimpia que cuenta con un equipo para tres torneos. En su momento incluso cuando era presidente del Olimpia, Rafael Ferrari, él decía que no era bueno que un solo equipo ganara tantos torneos, por eso evitaba reforzarse mucho para que fuera más competitivo el campeonato.

Lo hizo en Marathón y cuando fui a dirigir al Real España el equipo estaba en los últimos lugares, Javier Delgado, que era director deportivo, me preguntó para qué estaba el equipo, le respondí que para pelear los primeros lugares, él hasta se sonrió. porque no me creyó, pero a la fecha 13 ya liderábamos el torneo, por un error que se cometió no pudimos ser Campeones.

Comprometerse es parte del fútbol y del trabajo de cada día, lo que pasa es que la mayoría no lo hace, solo dicen que a la cuarta y quinta jornada el equipo va a funcionar, entrenando en montón de refuerzos que ni le sirven y hacen gastar a Los clubes.

Trato lo menos posible de hacer gastar a los clubes y comprometerme más, eso ha hecho que soy de los técnicos que más he ganado las vueltas en la Liga y el único de los que estamos dirigiendo que fue campeón con dos clubes diferentes.