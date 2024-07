Bryan Moya confesó la clave para frenar al Olimpia: “Nos pagan para ser campeones”

“Me siento muy bien, el grupo sigue como terminó, unido y fuerte, y creo que esta pretemporada nos servirá a todos porque cuando llegamos en enero, me incluyo, no completamos bien la pretemporada y esto nos ayudará mucho”, comenzó diciendo en el MediaDay que el club aurinegro planificó para este martes.

“Estamos haciendo lo que el profe quiere que hagamos, es el primer partido, no es para alarmase. El profe me dice que siga haciendo lo que vengo haciendo, me ha pedido hacer otros movimientos y ahí iré agarrando la forma que él pide”, dijo respecto al empate 0-0 en el amistoso ante CD Choloma.

Moya sabe que no tuvo su mejor torneo, pero toda la confianza que la directiva ha depositado en él la quiere retribuir a base de goles y buenas actuaciones. “Como he venido siempre metiendo goles, me siento con esa presión de que tengo que hacer mejor las cosas esta temporada en Real España. Espero culminar bien esta pretemporada y demostrarlo en el torneo”.

“El profe sabe llevar bien al grupo y es un buen entrenador, estamos poco a poco acoplándonos a lo que él quiere. Yo prometo compromiso a la afición del Real España y poder anotar goles”, ratificó comprometiéndose con los aficionados del ‘Auri’.

El atacante ex Vida y Olimpia es claro al aducir que el compromiso que la institución tiene es ser campeón y hace énfasis en que para eso les pagan. “Ser campeones, para eso entrenamos y nos pagan para ser campeones, ese es el objetivo”.