Messiniti en Marathón: "Llego bien desde lo físico, me falta un poquito de fútbol"

San Pedro Sula, Honduras.- Nicolás Messiniti , delantero argentino, no tuvo el mejor debut con la camiseta del Club Deportivo Marathón luego de caer ante el CD Choloma el pasado sábado en un emocionante duelo por la Copa La Prensa que se disputó el pasado sábado en el Yankel Rosenthal.

Un momento divertido de la charla fue cuando se tocó el tema de su apellido, "Messiniti", que inevitablemente lo vincula con Lionel Messi. Sin embargo, Nicolás se mostró tranquilo y dejó claro que el astro argentino no tiene comparación: “Messi hay uno solo”, comentó.

Me sentí bien con el equipo, porque creo que tenemos muy buenos jugadores en ataque que me pueden abastecer bien. Hay que conocernos un poco más, recién hoy fueron mis primeros minutos. Estoy muy contento, la verdad que tendríamos que haber marcado algún gol más, pero bueno, ya nos vamos a ir conociendo con los compañeros y las cosas se van a dar.

Sí, yo llego bien físicamente, llego entrenado, llego bien desde lo físico. Por ahí me falta un poquito de fútbol con la pelota, pero eso lo vamos agarrando con los entrenamientos. Así que esta semana terminamos de ponernos a punto y poder debutar de la mejor manera el sábado.

Hay que irse acostumbrando porque Marathón juega pocos partidos de noche. No, sí, la verdad que estoy bastante acostumbrado al calor. Yo el año pasado jugué en el Delfín de Ecuador, que está en Manta, y también hace muchísimo calor. Entonces, estoy acostumbrado.

El fútbol hondureño es de mucho roce, mucho cuerpeo. ¿Ya lo viviste hoy?

Sí, sé que es un fútbol muy duro, muy físico, pero no tengo problema, no le hago caso a nada. Entonces nos va a ir bien.

¿Notás más exigencia en el tema del manejo y control de pelota, el poder girarse, perfilarse? ¿Aquí aprietan más rápido?

Sí, me di cuenta que es muy físico, muy duro. Hay que empezar a agarrar la adaptación, el timing de la pelota y demás cosas que con el correr de los días en los entrenamientos y partidos lo vamos a ir agarrando.

¿Qué fue lo que más te gustó del fútbol hondureño en estos primeros minutos?

La intensidad. La verdad que es muy intenso. En un mismo minuto estás atacando y defendiendo a la vez. Hay transiciones muy rápidas y creo que, viendo al equipo, podemos hacer un gran torneo.

¿Qué te pidió personalmente el profe en estos primeros minutos? ¿Qué indicaciones te dio para entrar al partido de hoy?

Hoy el profe me pidió que juegue bien de punta, que esté encima del último hombre, que tenga mucha movilidad, que pique dentro del área y también en los espacios, que presione alto cuando el equipo se dispone a presionar alto. Así que vamos a seguir trabajando todos esos aspectos para que salgan las cosas de la mejor manera.

¿Qué tal sos para los remates al borde del área? Porque no te dejan mucho espacio.

Bien. Yo me considero un jugador que le gusta mucho el gol, entonces trataré de tener la mayor cantidad de opciones para hacer goles.

Muchos aficionados hoy hacían juego con tu nombre y apellido: Messiniti. ¿No crees que es un peso?

No, no es un peso. Estoy acostumbrado. Messi hay uno solo, yo tengo la primera parte del apellido nada más. Me lo vengo aguantando desde chico, porque Lionel es el más grande de todos. A veces juegan mucho con mi apellido, pero bueno...

¿Te dicen Messi?

Sí, sí, me dicen Messi, pero solo para acortar el apellido.

Tenías que agarrar más la pelota y agarraste la primera parte del apellido entonces.

Sí, vamos a tratar de que salga todo bien. Como les dije antes, muy contento de haber sumado mis primeros minutos con esta camiseta.

En Honduras el fútbol es muy exigente. La afición de Marathón es una de las que te va a gritar si no haces bien las cosas. ¿Eso es normal para vos?

Sí, para mí es normal. Yo salí de un club muy grande en Argentina, como es Independiente, el máximo ganador de la Copa Libertadores. He jugado muchos partidos allí, sé lo que exige un club grande, así que no vamos a tener ningún problema.