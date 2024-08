Harold Fonseca declaró que nunca cerró las puertas a la selección: “Tengo esa espinita”

Nos vamos con un sabor amargo, porque en casa tenemos que ganar. Obviamente, no pudimos sumar de a 3 y nos vamos cabizbajos, porque uno siempre se prepara durante la semana para sumar de 3, y más en casa con nuestra gente. Lastimosamente, no fue así. Estábamos conscientes del rival que teníamos enfrente; al final no se ganó, pero nosotros en la parte defensiva mantuvimos el cero en la portería, y eso nos llena de confianza.

Yo no quiero hablar del pasado. Obviamente uno es futbolista, uno tiene sentimientos y a veces necesita analizar muchas cosas, ser autocrítico, y yo estoy tranquilo. Estoy enfocado en el equipo, en hacer las cosas bien, y si el profe Rueda cuenta con mis servicios, estoy a la disposición. Siempre digo que tengo la espinita de defender ese marco, que es un sueño y orgullo. Si se da, bienvenido sea; si no, pues seguiré trabajando.

Delanteros hay, pero no soy técnico, y él es quien toma las decisiones. Él sabrá si lo ocupa o no. Si lo llama, bienvenido sea. Por mi parte, yo hago mi trabajo y respondo en el campo. No es prepotencia, sino con un grado de humildad, de que yo hablo en las canchas y creo que mis números están ahí. Siento que he venido muy bien, estamos nuevamente peleando por mantener la portería en cero y ser los menos goleados en lo que va del torneo con Real España. Estamos tranquilos, trabajando y conscientes de que hay mucho que mejorar. En cuanto a la selección, yo nunca he cerrado las puertas. Si el profe me llama, bienvenido sea.

Yo nunca las he cerrado, soy un hondureño más y siempre que el profe quiera contar con mis servicios, bienvenido sea. Yo siempre voy a apoyar a la selección, para mí es un tema de directiva y al final lo que me toca es seguir trabajando.

Con los números que usted menciona, no ha sido considerado para los microciclos. ¿Qué opinión tiene sobre que Rueda hace unas semanas dijo “Vamos a ver si invitamos a Harold”?

No quiero armar polémica, él tendrá sus argumentos y yo los míos. La verdad, no tengo inconvenientes con nadie, ni con él, ni con directivos, ni con nadie. A uno del cuerpo técnico de él le aclaré que yo nunca hablé de lo que salió en la prensa. Fueron calenturas del momento que quizás él pasó y lo dijo, pero yo tampoco voy a señalarlo a él. Si me toma en cuenta, bienvenido sea, y si no, a seguir trabajando.

¿Te hace ilusión ser parte de este proceso y por qué no, en el Mundial 2026, si Honduras clasifica?

En todos los procesos en los que he estado, es una ilusión, un orgullo estar en la selección. A mí no me gusta ser un conformista, un jugador más. Si voy a la selección es porque quiero competir, sudar la camiseta, y mi sueño es representar a la selección. Como siempre he hecho, cerrar la boca y trabajar. En ciertos momentos uno analiza muchas cosas, uno es autocrítico, y mi punto de vista me lo reservo yo. Al final, en ningún momento doy una declaración fuera de lugar. Cuando llegué a San Pedro Sula, dije que el ciclo de la selección estaba cerrado en ese momento porque estaba enfocado en mi equipo, pero luego tergiversaron mis palabras y dijeron cosas que no eran. Siempre digo que en la selección están los mejores y siempre desearé lo mejor porque es mi patria, mi país. Será un sueño y una ilusión representar a Honduras en un mundial.