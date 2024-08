Diego Vázquez expresó que merecieron ganar y valoró el debut de Sebastián Cardozo

Sus valoraciones del empate ante Olancho

Del partido de hoy me gustó el equipo, Potros no hizo ningún tiro al arco que yo recuerdo. En el segundo tiempo tuvimos tres situaciones claras, me parece que en el segundo tiempo merecimos ganar el partido, nos faltó esa fineza, hicimos un buen partido en general.

¿Cómo analiza el debut de Sebastián Cardozo?

Teniendo en cuenta que era una cancha dura con un equipo que tira pelotazos, estuvo muy bien para ser su primer partido para ir mejorando, hay detalles para mejorar, creo que lo hizo bien.