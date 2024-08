Hernan “Tota” Medina reacciona tras derrota y esto dijo sobre su futuro en el Marathón

La Máquina venció 0-1 al Marathón y los insultos no se hicieron esperar en los hinchas de la afición sampedrana que pidieron la destitución de Medina, pero el DT verdolaga aseguró que sigue al frente del equipo.

SUS DECLARACIONES

¿Tiene el respaldo de la directiva por lo que se dijo en la semana y cómo se siente tras los insultos de la afición?

Nos duele como a todos los demás haber perdido, sobre todo en el clásico, de la forma en que nos sucedió, somos conscientes de que los partidos siempre uno está expuesto, pero uno está tranquilo por el trabajo que se está haciendo, cada uno se expresa y lo manifiesta de distinta forma, están en todo su derecho, estamos con la tranquilidad de que que queremos mejorar, cada quien tiene su opinión.

¿Cómo califica el bajón futbolístico de Alexy Vega?

No espero nada de uno en particular, espero de todo, nos equivocamos todos, pero no por un jugador el equipo tuvo un bajón. El otro día contra el FIRPO, el equipo generó, jugó un buen partido, no me voy a enfocar en uno solo, soy consciente que el equipo tiene que mejorar más en el último cuarto del campo, lo intentamos, más de 70 minutos jugamos en el campo de Real España, contra eso, por más estadística que le muestre a la gente, no va a resultar, Real España nos ganó en una contra, pero en volumen de juego no nos superaron.