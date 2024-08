Olancho FC y Motagua aburren con empate en el Juan Ramón Brevé

JUTICALPA, HONDURAS.- El Olancho FC no aprovechó su condición de local y terminó igualando sin goles ante el Motagua por la quinta jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional.

El partido no fue el mejor, Diego Vázquez debido al compromiso que tienen por la Copa Centroamericana de la Concacaf no puso todo su equipo estelar y dio unas ventajas a los olanchanos que no supieron beneficiarse.

Los ‘Azules’ en la segunda parte hizo ingresar a sus delanteros titulares, Agustín Auzmendi que no fue bien recibido por la afición olanchana y Rubilio Castillo.