Guardiola anuncia que tomará un descanso: "No tengo planes de entrenar en un tiempo"

Preguntado sobre el siguiente capítulo de su carrera deportiva, Guardiola fue claro: "Descansar, no tengo planes de entrenar por un tiempo. Si los tuviera me quedaría aquí. No quiero entrenar en un tiempo", declaró el técnico español, que ha sido relacionado con varias selecciones después de estos diez años en el Manchester City.

Guardiola anunció este viernes que abandonará el club a final de temporada tras conquistar veinte títulos, incluyendo seis Premier League y una Champions League, en los casi diez años que ha estado en el cargo.

Manchester, Inglaterra.- Pep Guardiola , aún técnico del Manchester City , aseguró que su siguiente paso va a ser descansar y que no tiene planes de entrenar durante un tiempo.

Guardiola, desde su debut como entrenador en 2008, ha pasado por Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, conquistando un total de 41 trofeos, incluyendo tres Champions League.

Numerosas han sido las reacciones a su salida, siendo la del vocalista Liam Gallagher, reconocido aficionado del Manchester City, una de las más emotivas: "Vino, conquistó. Viva el rey. Gracias por los buenos momentos, Pep", escribió en su perfil de X.

Por su parte, el alemán Thomas Tuchel, actual seleccionador de Inglaterra, le situó a la altura de uno de los mejores entrenadores de la historia.

"Es único. Uno de los mejores de la historia. Ha tenido mucho impacto en cada equipo en el que ha entrenado. Hizo una gran revolución en la forma de jugar con el Barcelona, puso la liga alemana patas arriba cuando entrenó en el Bayern de Múnich y luego cuando vino a Inglaterra rompió todos los récords", expresó este viernes en la rueda de prensa en la que anunció la lista de 26 para el Mundial.

Desde Barcelona han consultado al también alemán Hansi Flick, técnico del Barça, por la posibilidad de estar también una década en el banquillo del Spotify Camp Nou, algo que ha descartado y puesto en valor de Guardiola, "el mejor del mundo": "No sería bueno que estuviera aquí a los 70 años. Pep es increíble, diez años a ese nivel... es el mejor entrenador del mundo".

En la misma línea, Míchel, entrenador del Girona, equipo del City Group, no escatimó en elogios hacia el catalán, al que catalogó como el mejor entrenador de la historia del fútbol.

“Es el mejor entrenador de la historia. No sólo por el City, también por lo que ha hecho en el fútbol. Espero que siga entrenando”, afirmó.

Su homólogo en el Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, comprendió su decisión, pero le agradeció el ser una "referencia" para todos los que han tratado de seguir su camino.

"Es un adelantado. Ha transformado en épocas sus formas de presionar y de sacar el balón. Es una referencia a la que todos hemos copiado. Entiendo el desgaste y sólo llevo dos años. Le vendrá bien descansar seguro”, apuntó.

El entrenador del Paris-Saint Germain, Luis Enrique Martínez, excompañero también como jugador de Guardiola, se mostró incrédulo tras su decisión, pero también le definió como "el mejor de todos los tiempos".