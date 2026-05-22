Oficial: Pep Guardiola anuncia que se va del Manchester City a final de temporada

Manchester, Inglaterra.- Pep Guardiola anunció este viernes su salida del Manchester City a final de temporada, tras diez años en el club y seis títulos de Premier League y uno Liga de Campeones conquistados con el club mancuniano.

Pese a que tenía un año más de contrato, Guardiola ha decidido poner punto y final a su carrera a final de este curso y recibirá un gran homenaje este domingo en el último partido en el Etihad Stadium de los 'Sky Blues'.

Guardiola se irá del City con 593 partidos dirigidos y 20 títulos, entre ellos seis de Premier League, una 'Champions' -la primera en la historia del City-, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

El de Santpedor (Barcelona) se marcha como el técnico más laureado de la historia del club y a la altura de los más grandes de Inglaterra, tras diez años en los que no sólo ha convertido al City en el dominador sin dudas de toda competición nacional, sino que también ha transformado la forma de jugar al fútbol en todas las divisiones, implantando un estilo de juego que muchos han intentado copiar, pero pocos replicar.

Aunque tenía un año más de contrato, después de firmar una renovación por dos años a finales de 2024, Guardiola ha decidido marcharse del City después de una temporada en la que ha conquistado el doblete de copas nacionales, con la Copa de la Liga que le ganó al Arsenal y la FA Cup al Chelsea, y una vez consumada la reconstrucción que necesitaba esta plantilla tras la fatídica 2024-2025 en la que se quedó en blanco, la segunda vez que le pasó con el City después del curso de su debut.

La marcha de Guardiola la habían anticipado otras salidas del club, como la del preparador físico de toda su carrera, Lorenzo Buenaventura, y la de su director de fútbol, Aitor 'Txiki' Begiristain, el verano pasado.

Su sustituto apunta a ser Enzo Maresca, que se marchó en enero del Chelsea por discrepancias con la directiva y que ya trabajó en el City en el pasado como preparador de la cantera y como asistente del propio Guardiola.

El siguiente paso en la exitosa carrera de Guardiola no está claro. A nivel de clubes no parece que haya nadie que pueda igualarle lo que le ofrece el City, además de que su sueño, una vez acabada esta etapa, ha sido siempre dirigir una selección. Una vez acabe el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y se aclare qué banquillos están libres, será más sencillo tratar de vislumbrar el futuro de uno de los mejores, si no el mejor, técnicos de la historia.