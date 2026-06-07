Francis Hernández reveló la razón por la que Honduras no tuvo un segundo amistoso

A su llegada a La Lima, el español aseguró que estos encuentros forman parte del proceso de crecimiento que impulsa la Federación y el cuerpo técnico encabezado por José Francisco Molina, destacando los aprendizajes obtenidos tanto en el terreno de juego como en los entrenamientos realizados durante la concentración.

La Lima, Honduras .- El director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández , valoró de forma positiva la reciente gira internacional de la Bicolor , que incluyó el amistoso frente a la campeona del mundo, Argentina.

De cara a los próximos compromisos, el director deportivo adelantó que el trabajo continuará intensamente rumbo a la fecha FIFA de septiembre. Indicó que el seguimiento a los futbolistas, el análisis de rendimiento y la planificación metodológica serán fundamentales para elaborar futuras convocatorias.

Hernández también explicó las razones por las que Honduras disputó únicamente un partido en la pasada fecha FIFA. Según detalló, la prioridad fue encontrar un rival que aportara beneficios deportivos al proyecto y no enfocarse exclusivamente en el aspecto económico.

El español también destacó los avances en las selecciones menores y confirmó que la Federación sigue trabajando en la incorporación de futbolistas elegibles para representar a Honduras. Y la planificación de la Sub-20, que viene de gira por España donde derrotó a la juvenil del Barcelona, además del Premundial en México.

¿Cómo ha sido este proceso con estos dos partidos ante selecciones sudamericanas y cómo lo han vivido desde esa parte administrativa?

Pues bien, pues un proceso muy útil para nosotros en todo lo que es el el camino que queremos diseñar, selecciones de un nivel importante. La de ayer una selección campeona del mundo que no es poca cosa y entonces a partir de ahí que nos sirva a nosotros para crecer en el camino, en el proceso y bueno, hemos echado la verdad que 6 y 7 días muy buenos de entrenamiento, de preparación a nivel metodológico, a nivel condicional y bueno, momentos que nos sirven a nosotros para las fechas futuras que nos vienen en septiembre.

¿Por qué no se jugó un segundo amistoso en esta fecha FIFA?

Ya pasó en una (marzo). Podemos entender que era un tema de que aún no estaba el entrenador confirmado, se confirmó a mediados de marzo, pero en esta segunda fecha o en esta segunda ventana FIFA.

¿Qué pasó en esta segunda ventana?

No, la primera fecha de FIFA de marzo no quisimos jugar dos partidos, quisimos jugar uno para que los dos, tanto el seleccionador como los jugadores, tuvieran más tiempo para entrenar y preparar, generar comportamientos y mecanismos propios de lo que queremos y jugamos un solo partido por eso y en esta ocasión pues había muchísimas selecciones que querían comercializar la fecha, que querían ganar dinero con la fecha, nosotros no, queríamos exclusivamente por la generosidad de la Federación pues poder jugar ese segundo partido, pero las selecciones con las que nosotros queríamos enfrentarnos, que era jugar un segundo partido con una selección más de nuestro nivel, pues quisieron jugar contra selecciones importantes que le generaran otro tipo de recursos.

La Federación priorizó más la parte futbolística que lo económico...

Por supuesto, nosotros vamos a intentar hacerlo así siempre. Lógicamente somos conscientes de que somos una Federación humilde y necesitamos recursos, pero los buscaremos de otra manera. En este proceso lo más importante va a ser lo deportivo y bueno, ha quedado demostrado esa forma y nada, ha habido selecciones pequeñas que han querido enfrentarse a selecciones mundialistas para poder generar recursos y bueno, pues eso ha dificultado el poder cerrar ese partido. Finalmente hemos estado cerca de cerrar contra dos rivales. Quizá ha habido pues cierta informalidad en ese aspecto y bueno, nosotros teníamos que viajar a jugar ese segundo partido con las garantías totales de que se iba a disputar mediante un contrato firmado y lógicamente que nos pusiéramos a un riesgo innecesario.

¿Cuándo se vuelve a planificar para poder tener nuevamente un grupo y una nueva convocatoria?

Pues iremos a la fecha FIFA de de septiembre. Durante el trayecto hay muchísimo trabajo que conlleva preparación a nivel metodológico, a nivel condicional, visionado de partidos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, poder valorar a los futbolistas. Bueno, pues todo el trabajo previo para tratar de dar una lista lo más precisa posible y llevar a cabo un desarrollo de la concentración importante y que sea fructífero para nosotros, pensando lógicamente que después del Mundial tenemos el sorteo de Nations League y que lógicamente pues ahí ya sabremos nuestros rivales y también empezaremos a trabajar en todo lo que es la preparación de esos partidos.

Hablábamos en febrero y usted me decía, "es un proyecto a largo plazo" y es lo que se está priorizando, jugadores jóvenes. Vemos ahora un Keylor Figueroa con 18 años debutando, un Dereck Moncada, afianzándose como titular. ¿Es esto lo que está apuntando la Selección con José Francisco Molina?

Bueno, a no mirarle al jugador. Podrá haber jugadores con cierta experiencia que estén preparados y entendamos que son parte del proceso y otros pues que buscaremos jugadores jóvenes que nos ayuden, que nos den energía, que nos den fuerza. Yo creo que en el equilibrio está la virtud, con lo cual nosotros vamos a intentar de hacer todo lo posible por generar listas de convocados pues que tengan un equilibrio que nos aporten lógicamente lo que buscamos y que sea una mezcla de esa experiencia lógicamente con esa juventud y esa fuerza.

¿En qué se va a enfocar Francis Hernández en este tiempo?

Bueno, hay muchísimo trabajo, de hecho pasado mañana nos reunimos todos los cuerpos técnicos de selecciones menores con el cuerpo técnico de la Selección Mayor, vamos a generar varias jornadas de trabajo conjunta, pues para hablar de modelo de juego, de perfil de jugador por posición, de metodología unificada de trabajo, de almacenamiento de información, generación de protocolos, o sea, vamos a trabajar en muchas cosas y bueno, y luego lógicamente pues seguir sumando piezas a este proyecto. Pronto veremos caras nuevas también de jugadores que se van a incorporar, es decir, no vamos a parar, no vamos a descansar.

¿También se tienen también citas con ciertos jugadores que van a tratar de convencer para que jueguen en Honduras?

Bueno, están las cosas avanzadas. Eso ya lo lo veremos durante las próximas semanas.

¿Cómo ha sido convencer a estos jugadores jóvenes que han estado en La Masía, por ejemplo, los últimos dos jugadores que se lograron convencer para estar en Honduras?

Pues precisamente una de las cuestiones es hacerle ver el proyecto que vamos a desarrollar, un proyecto que está a la altura de las mejores federaciones del mundo. Lógicamente sabiendo que somos una Federación humilde, que disponemos de los recursos que disponemos, pero se pueden hacer un gran trabajo con lo que somos y en este caso pues hacerles ver todo lo que le podemos ofrecer en el camino, todas las herramientas que les vamos a aportar y lógicamente pues bien lo comentaban ese adelanto del proceso para que ellos generen una expectativa optimista de que pueden llegar a la Selección Mayor de Honduras antes de lo que lo podrían hacer en otra Selección.

¿Hay un número ahorita de jugadores con los que ustedes van a platicar?

No, no hay un número definido. Vamos a seguir trabajando en ello y seguirán apareciendo nombres, no me cabe la menor duda.

¿Qué le ha parecido el proceso de la Sub-20 en España?

Pues con todos los objetivos cumplidos. Hemos ido de menos a más, los jugadores llegaron lógicamente y jugaron pronto después de prácticamente 48 horas en España con un jetlag importante. El primer partido fue difícil, pero el equipo conforme han ido avanzando los días, pues ha ido creciendo. Hemos hecho un trabajo muy importante a nivel de análisis individual de los jugadores, correcciones y esfuerzos para poder enseñárselo en video y que ellos pudieran ver cómo podían mejorar. Hemos hecho entrenamiento de primer nivel. Estamos muy satisfechos, muy contentos. Lógicamente, el lugar donde hemos estado, que es la instalación de la selección española donde se concentra fuera de Madrid, pues es muy importante y bueno, y ya lo que es la rúbrica con un partido contra el Fútbol Club Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Camp.

¿Cuál es la planificación para la Sub-20 o para las selecciones menores?

Tenemos el Premundial a finales de julio. Nosotros queremos hacer una concentración larga previa. Creo mucho más en eso que en el hecho de jugar partidos porque eso nos permite entrenar con los jugadores, prepararlo a nivel condicional, a nivel táctico, todos los comportamientos que queremos implementar de nuestro modelo y de nuestra idea de juego y bueno, pues haremos un microciclo a primeros de julio y luego posteriormente pues haremos una concentración 11 días antes del primer partido de que tenemos que es el día 26 de julio en México y lógicamente pues haremos 7 días en Siguatepeque en la casa de la H y luego 4 días antes nos marcharemos a México para también la adaptación lógicamente a la altura y otros componentes que vamos a tratar de cuidar.

¿Cómo se ha sentido en Honduras luego de estos tres, cuatro meses?

Pues estoy feliz, lo he dicho muchas veces, la gente me ha cogido muy bien, con cariño, respeto y yo lo voy a devolver, ya lo he dicho también, voy a devolver todo ese cariño, ese respeto con profesionalidad, con honestidad, con trabajo sin parar y bueno, pues en ese sentido la verdad que contento y bueno, con mucha responsabilidad, habilitado de hacer mi trabajo lo mejor que pueda para que sirva cara al al futuro.