Edrick Menjívar tras partido ante Argentina: "Una derrota que nos da una pauta para mejorar"

College Station, Estados Unidos.- Luego de la derrota sufrida ante la selección de Argentina en el Kyle Field, el guardameta de la Selección de Honduras, Edrick Menjívar, compareció ante los medios de comunicación en la zona mixta para analizar el rendimiento catracho frente a la campeona del mundo. A pesar del resultado adverso de 2-0 y sin Messi en la cancha, el arquero del Olimpia rescató el esfuerzo colectivo y el valor que tiene enfrentar a rivales de primer nivel en su preparación.

"Dentro de nuestras posibilidades hicimos un gran partido. Obviamente, sin el balón trabajamos más ante una selección madura; son candidatos y es una derrota que nos da una pauta para mejorar", admitió Menjívar. Para el portero hondureño, la intensidad del rival durante los 90 minutos dejó una lección clara para el grupo: "Siempre queremos jugar contra los mejores. Sabemos que es un equipo físicamente bien en los 90 minutos y nos deja esa enseñanza de mejorar. Nos faltó tener esa tranquilidad con el balón", analizó de manera autocrítica.