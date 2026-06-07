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Cristian Canales revela desde cuándo lo buscó Olimpia y quién lo aconsejó en la Selección

El defensor Cristian Canales dio detalles de cómo fue su primera experiencia con la selección de Honduras y su fichaje con el Olimpia

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 14:12
Cristian Canales revela desde cuándo lo buscó Olimpia y quién lo aconsejó en la Selección

Cristian Canales no ocultó su felicidad luego de debutar con la selección de Honduras.

La Lima, Honduras.- Cristian Canales, joven defensor que hace unas semanas estaba peleando por no descender con el CD Choloma, ahora fue fichado por el Olimpia y no solo eso, fue llamado con la Selección Nacional y logró debutar ante Argentina.

No hay duda de que el oriundo de Santa Cruz de Yojoa anda motivado y que está viviendo una de sus mejores experiencias como futbolista apenas a sus 19 años de edad.

"Bonita experiencia, es por algo que uno trabaja y sueña desde niño, gracias a Dios se me cumplió y más con una selección que es la actual campeona del mundo y es una sensación bonita como futbolista", comenzó diciendo Canales tras su arribo desde Houston, Texas.

También fue realista, al aceptar que no creía que sumaría minutos ante Argentina. "La verdad no precisamente, pero uno siempre está peleando por un puesto y para sumar minutos"

Canales dio detalles que Denil Maldonado le dio consejos en la previa del partido en College Station, Texas. "Excelentes compañeros, con Denil hablé mucho y antes del partido me dijo 'si le toca, entre con confianza, no tenga miedo, apóyese', me orientó bastante".

SU DEBUT

"Una felicidad enorme, cualquier futbolista quiere eso y más contra una selección como lo es Argentina. Una alegría enorme, siempre positivas por mi mente, porque haber debutado es una gran experiencia", expresó para Diario El Heraldo.

El momento que vive no solo es su felicidad, también la de su familia. "Mis papás están orgullosos, estaban esperando que yo jugara, gracias a Dios se dio. Ha sido difícil, los planes de Dios son perfectos, de venir de pelear por no descender a debutar con la Selección creo que es un orgullo para mí. Para eso trabajé todo el torneo para poder agarrar un buen club (Olimpia)"

El defensor Cristian Canales también reveló desde cuando el Olimpia comenzó a contactarlo para poder ficharlo, ya que se le vencía el contrato con el Real España.

"Como desde la jornada seis me escribieron por parte del profe Carlos "Chato" Padilla, que estaba la posibilidad y que hiciera un buen torneo, que si yo destacaba posiblemente me iban a fichar y gracias a Dios así fue".

¿No hubo problema con Real España?

"No, pero si tuve pláticas para poder renovar. Quería una nueva experiencia, es el equipo más grande de Honduras y Centroamérica. Espero ganar la Copa Centroamericana con el Olimpia", cerró.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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