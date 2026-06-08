Francia mete miedo de cara al Mundial 2026: Olisé anotó hat-trick ante Irlanda del Norte

Si como muchos aseguran el jugador del Bayern de Múnich es el 'galáctico' por el que el recién reelegido presidente del Real Madrid , Florentino Pérez , realizará una oferta de 150 millones de euros, la oferta quizá se quede corta.

Lille, Francia.- La selección francesa se resarció de la inesperada derrota (1-2) que encajó la pasada semana ante Costa de Marfil y cerró este lunes la fase de preparación para el Mundial con un triunfo (3-1) sobre Irlanda del Norte con un triplete del atacante Michael Olise .

Y es que Olise, que sumó su séptima diana en los diecisiete encuentros que ha disputado con los 'bleus', mostró sobre el césped del estadio Pierre-Mauroy de Lille una faceta de su juego hasta ahora desconocida, la de cazagoles.

Tal y como demostró a los cuarenta y tres minutos al enviar a las redes (1-0) un balón suelto en el interior del área norirlandesa, tras una fulgurante transición del conjunto francés trenzada entre Desire Doue y Ousmane Dembélé.

Una faceta de oportunista de la que Michael Olise volvió a hacer gala a los cuatro minutos del segundo tiempo, al aprovechar un despeje de la zaga visitante tras un remate de cabeza de Théo Hernandez para firmar el momentáneo 2-0.

Goles que no aplacaron la voracidad del extremo francés que a los setenta y cinco minutos culminó el triplete con un gol (3-1) que ya se ha convertido en la marca de la casa.

Tras recibir el balón en el pico del área Michael Olise condujo la pelota en paralelo a la frontal para batir al portero norirlandés Pierce Charles con un espectacular zurzado al palo largo.