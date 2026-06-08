Fichajes: Hondureño a Angola, Barcelona sufre duro revés y Real Madrid suma refuerzos

Barcelona y Real Madrid luchan fuertemente; hondureño será jugador en Angola. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
De acuerdo con información de Catalunya Ràdio, el entorno de Bernardo Silva considera que el interés del Barcelona por incorporarlo ha perdido fuerza. Incluso, el reporte señala que actualmente el Atlético de Madrid tendría una posición más favorable que el conjunto azulgrana para concretar el fichaje del exjugador del Manchester City. Aunque el portugués esperaba llegar al Mundial de Clubes con su futuro definido, todo indica que tomará una decisión más adelante.
La eventual incorporación del francés Michael Olise al Real Madrid representaría una dificultad adicional para el brasileño, quien continúa avanzando positivamente en la recuperación de su lesión.
Borja Fernández pone fin a su ciclo al frente del Ourense. La institución confirmó que el entrenador no seguirá en el banquillo gallego tras conseguir el ascenso a Primera RFEF. En su despedida, el club agradeció la labor realizada durante las últimas dos temporadas y media.
Es oficial: Víctor García se convierte en el segundo refuerzo del SD Huesca. El lateral venezolano de 31 años firmó un contrato por dos campañas con el conjunto altoaragonés. Llega como agente libre procedente de la Cultural Leonesa y se une a Fornos en el proyecto encabezado por Jardiel.
Natan se perfila como uno de los nombres más atractivos del mercado. El defensor brasileño es una de las principales opciones del Betis para generar ingresos tras una destacada temporada, que elevó su valor de mercado hasta los 25 millones.
La Juventus mantiene abiertas dos operaciones distintas. Mientras sigue considerando a Sorloth como una prioridad, la negociación por Nico avanza de manera independiente. Las conversaciones continúan en marcha.
Arnau Ortiz despierta interés en varios clubes. Tras la eliminación del Atlético Madrileño en el playoff, Espanyol, Girona y Mallorca han comenzado a seguir de cerca la situación del máximo goleador de Primera RFEF.
Raúl Jiménez pondrá fin a su etapa en el Fulham. El conjunto de la Premier League comunicó que no extenderá el contrato del delantero mexicano, quien marcó 31 goles en 115 encuentros con la institución.
La renovación de Gvardiol no está resuelta. En Manchester existe optimismo por alcanzar un acuerdo con el zaguero croata, quien también figura en la órbita del Real Madrid.
Vitalii Mykolenko seguirá ligado al Everton. El club inglés confirmó la ampliación de su contrato por tres temporadas más, asegurando su permanencia hasta junio de 2029.
La Fiorentina ya tiene nuevo estratega. El conjunto italiano despejó las dudas sobre su banquillo al anunciar la llegada de Fabio Grosso como nuevo entrenador.
Según el periodista Christian Falk, el Bayern Múnich sigue atentamente a Marcus Rashford. Aunque el club estaría dispuesto a cubrir las exigencias económicas del Manchester United, considera excesivo el salario del futbolista y le solicita reducir sus pretensiones para cerrar la operación.
David Alaba contempla la Serie A como posible destino. El defensor austriaco ofreció sus servicios al Inter, aunque recibió una negativa. Sin embargo, Juventus y Milan mantienen interés en incorporarlo, por lo que su continuidad en el fútbol europeo parece encaminada hacia Italia.
Konaté alimenta los rumores sobre su futuro. Tras las declaraciones de Florentino Pérez a AS asegurando que el francés llegaría al Real Madrid en caso de ganar las elecciones, y luego de la victoria obtenida anoche, el defensor eliminó de su perfil de Instagram la referencia que lo identificaba como jugador del Liverpool.
Deiby Flores será nuevo futbolista del Atlético Petróleos de Luanda en la primera división de Angola.