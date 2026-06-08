Fichajes: Hondureño a Angola, Barcelona sufre duro revés y Real Madrid suma refuerzos

De acuerdo con información de Catalunya Ràdio, el entorno de Bernardo Silva considera que el interés del Barcelona por incorporarlo ha perdido fuerza. Incluso, el reporte señala que actualmente el Atlético de Madrid tendría una posición más favorable que el conjunto azulgrana para concretar el fichaje del exjugador del Manchester City. Aunque el portugués esperaba llegar al Mundial de Clubes con su futuro definido, todo indica que tomará una decisión más adelante.