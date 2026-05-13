Florentino contra el Barça: "No tengo relación con un club que pagó a los árbitros"

"La relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas, quiero que la justicia actúe en un caso de esta gravedad. Nosotros nos enteramos los últimos, pero cuando está en la justicia por el tema fiscal, nosotros nos personamos porque somos los perjudicados", explicó, en una entrevista en LaSexta junto a Josep Pedrerol.

Madrid, España.- El presidente del Real Madrid , Florentino Pérez , declaró que "la relación está completamente rota" con el Barcelona a raíz del caso Negreira , porque no quiere "tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas".

Respondió al comunicado del Barcelona en el que anunciaba que estudiaría acciones legales: "Haría muy bien en hacerlo si cree que me tiene que demandar. Es una manera de hablar, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Yo no me enteré del caso Negreira hasta hace tres años. Es la Inspección de Hacienda la que contempla que ahí puede haber una cosa rara, y el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid".

Además, dirigió sus críticas a LaLiga: "LaLiga se persona y no pregunta, luego es cómplice, porque no dice nada, y el presidente del CTA dice que hay que olvidarlo. El mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol. Es una corrupción sistémica, dijo el juez instructor. ¿Cómo el Madrid no se va a personar? LaLiga es enemiga del Madrid, que financió un periódico que se llamaba Relevo para meterse con el Madrid y conmigo, y ese periódico perdió 25 millones y produjo una crisis en el grupo propietario".

"Durante dos décadas ha pagado el Barcelona, diciendo unas cosas en el juicio que no se corresponde con la realidad. Lo que sí ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero, pero no dice para qué. Para luchar contra el Madrid, así lo ha reconocido. Dicen que para hacer informes, no existen esos informes. Blanco y en botella", prosiguió.