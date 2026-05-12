Florentino Pérez convoca a elecciones en Real Madrid y adelanta que no renunciará

Madrid, España.- Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, convocó de urgencia a conferencia para anunciar elecciones en la junta directiva del Real Madrid. El jerarca blanco salió al paso y dio la cara ante los malos resultados del Real Madrid en la presente campaña.

Durante su comparencia, negó que vaya a renunciar de su cargo y adelantó que buscará la reelección del equipo madrileño. "Hago un llamado para que inicie el proceso electoral para las elecciones a la junta directiva a las que nos vamos a presentar esta junta directiva. Invito a todos aquellos que quieran presentarse, que lo hagan", dijo. Pérez añadió que "trabajé desde el 2000 para que los dueños del club sean los socios. Hay una campaña absurda contra Real Madrid y contra mí preguntando que dónde estoy, si yo normalmente no hablo. Algunos dicen que estoy enfermo y hasta dicen que tengo un cáncer terminal...". "Hay sectores que se han querido adueñar del Real Madrid como periodistas, ultras del Real Madrid, revendedores que son socios y los hemos echado", abonó.