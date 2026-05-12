Enrique Riquelme, el de "acento mexicano" que desafía a Florentino Pérez en Real Madrid

Florentino Pérez sorprendio a muchos con su conferencia de prensa y aún más cuando invitó a elecciones para la presidencia del Real Madrid mencionando a uno de "acento mexicano"
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez anunció que convocaría elecciones a la Junta Directiva y que volvería a presentarse junto con su equipo, para "defender los intereses de los socios del Real Madrid".
En su comparecencia ante los medios de comunicación este martes, el mandatario explicó: "No voy a dimitir. He pedido a la Junta que inicie el proceso de elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar".
"Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid", añadió.
"Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios. La gente me cree a mí. En el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo, y que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo", continuó.
"Hablo con personas y no entienden a la prensa española. Yo no me voy a ir. Yo soy el último socio que se va a ir. Los dueños del Madrid son los socios, y si alguien quiere venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten, y que digan cómo lo financian, con el patrimonio de los que se presentan, como yo lo hice en el año 2000", señaló.
No solo fue eso, también sorprendió cuando Florentino se refirió a "un empresario del sector de la energía con acento sudamericano que parece que se quiere presentar a las elecciones"
"Yo la convoco este año para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente. Acento mexicano. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor del que hablamos y todos los que quieran"
Enrique Riquelme Vives de 37 años de edad es el actual presidente ejecutivo de Cox Energy, compañía española solar fotovoltaica que inició su actividad en 2014 y que actualmente cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Colombia y España.
Enrique Riquelme ha sido incluido en la lista de los 100 latinos más influyentes contra el cambio climático
Riquelme apareció con fuerza en el escenario madridista en 2021, cuando se especuló con que podía competir contra Florentino Pérez en las elecciones del club
Riquelme es apasionado a los deportes. Su empresa es patrocinadora de Team Rafa, el equipo propiedad de Nadal que compite en elUIM E1 World Championship, la primera competición de barcos eléctricos del mundo. Es fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox.
Florentino Pérez recordó sus logros al frente del Real Madrid: "Comparto la frustración de que este año no hemos podido ganar nada, pero tengo que decirles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos, 37 en fútbol y 29 en baloncesto, entre ellos 7 Copas de Europa de fútbol y 3 de baloncesto".