Enrique Riquelme, el de "acento mexicano" que desafía a Florentino Pérez en Real Madrid

"Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido, porque en el Real Madrid mandan sus socios. La gente me cree a mí. En el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo, y que no hagan cosas raras. El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas. Todo esto tengo que salir a pararlo. Dicen por ahí que el Madrid es el caos, pero es el club más prestigioso del mundo", continuó.