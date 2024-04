Federación de Honduras revela: Estadio dónde se jugará ante Cuba y amistosos

Sí, el único detalle es la gradería y tendremos que luzca mejor para la televisión internacional. No hay inconveniente y vamos a jugar contra Cuba en el Chelato Uclés.

Es un estadio pequeño donde caben 8,000 personas. Yo no la miré, pero nos dijeron que está en buenas condiciones. La Federación de Bermuda nos está atendiendo de primer nivel.

¿No habrá problemas?

No, no. Hay otras opciones por si no lo aceptan, pero la primera opción es la cancha de primer nivel que tiene el Estadio Nacional.

¿Los legionarios estarán?

Sí, tendremos a todos y esperamos que puedan estar al llamado del profesor Rueda.

Amistosos después de Bermuda ¿contra quién sería?

Hay una selección de Sudamérica y el otro queda confirmar. El problema es que para esas fechas, la Copa América, prohíbe partidos en los estadios sedes y también los empresarios buscan lugares donde hayan hondureños. Estamos trabajando en eso, pero les confirmó que el 16 de junio hay un amistoso contra una selección de Sudamérica.

Liga de Naciones, ¿Cuándo es el sorteo?

Concacaf nos avisará a finales de mayo toda la información.