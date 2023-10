Faitelson vuelve a sentenciar a Honduras en la Nations League

El periodista deportivo mexicano fue muy claro al referirse a Honduras, como es de costumbre; mencionando que Honduras no debería mostrar ninguna complicación para la tricolor.

“Hay esperanza de cara al futuro, compitió al tú por tú ante una potencia mundial, aunque Alemania lo tomó como un partido amistoso y no se entregó a fondo. Aun así, basta para que México logre pasar, bien, el examen futbolístico, me atrevo a decir que México tuvo su primer buen partido en años”, abrió Faitelson.

“Desde la primera fase de Gerardo “El Tata” Martino, la selección (de México) no se miraba tan compacta, con buen desarrollo de juego, con intención y que podía defenderse por los lados... ese es el camino que la selección debe de seguir, que se necesita para volver a los lugares competitivos.”

Además, menciono la etapa de Gerardo “El Tata” Martino, quien actualmente es DT del Inter Miami, donde indico que hace tiempo no se observaba un buen nivel de los mexicanos.

“Viene ahora noviembre con el partido contra Honduras por el pase a la Copa América y que no tiene que revestir ninguna clase de dificultad, se juega con visita recíproca, cerrando en el estadio Azteca y luego lo que pueda conseguir la federación ante de la Copa América. Este es el camino, no hay que exagerar, pero no por eso México supero su Crisis Futbolística.”, sentenció Faitelson.