Exportero de Marathón comete grave error y es acusado por compañero de amañar partidos

Ciudad de Panamá, Panamá.- El panameño José Calderón, exportero del Platense y Marathón, se encuentra en el ojo del huracán tras haber cometido un infantil error en la derrota de su equipo, Sporting San Miguelito, hasta el punto de ser acusado por uno de sus compañeros de amañar partidos en la liga de su país. Corría el minuto 90 del partido, el juego entre San Miguelito y Alianza FC estaba empatado 2-2 hasta que pasó algo insólito. Un futbolista del equipo local mandó un centro desde el costado izquierdo que parecía fácil de controlar para el arquero, sin embargo, Calderón terminó ingresando la pelota en su propia portería cuando intentaba atajar el esférico. No se podía creer lo que estaba pasando en la cancha del Rommel Fernández, en donde los pocos aficionados que estaban en las gradas no daban crédito de la acción y su compañero Gustavo Herrera abandonó la cancha evidentemente frustrado para luego soltar un contundente mensaje en redes sociales contra el exportero de Platense y Marathón.

"“El amor al futbol se llevan en el corazón pero ya a muchos se les a perdido estoy hablando con nombre, José Calderón es un puto amolador de partidos y son muchos más. No les da vergüenza, ya lo hacen tan claro todo el mundo viendo un jugador con mucha experiencia que en su momento representó al país en esta m***. ¿Ese es el ejemplo que le transmite a los más jóvenes?", escribió el delantero en su cuenta de Instagram. “La verdad esto da mucha tristeza. Son muchos los jugadores que se matan en los partidos, jugadores que quieren salir del país para cumplir sus sueños y soy unos de esos que por más veces que me caiga me levantaré hasta cumplir mi sueño y los que están manchando el deporte háganse a un lado y dedíquense a otra cosa y tenga los huevos de aceptar lo que hacen“, agregó.

Su técnico no se quedó callado

Por su parte el entrenador del San Miguelito, el histórico Julio César Dely Valdés no fue ajeno a la situación y no tuvo reparos en cuestionar al experimentado guardameta. “Me parece un dato menor (que Herrera se marchara antes del pitazo final). Fue un partido rarísimo desde el minuto 1, cosas muy raras. Ya a esta altura no me sorprende”, declaró el también exentrenador de la selección de Panamá.