Haaland debuta en el Mundial 2026 y lidera ilusión de Noruega ante Irak

Boston, Estados Unidos.- Erling Haaland, el temido '9' del Manchester City, debutará este martes en el Mundial 2026 en el Irak-Noruega, un duelo que marca el regreso de estos dos países al escenario mundialista por primera vez desde 1986 y 1998, respectivamente. Noruega e Irak volverán a pisar un Mundial en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, un recinto con capacidad para 64.146 espectadores que fue durante 20 temporadas el hogar de Tom Brady con los New England Patriots de la NFL. El despertar vikingo Tras quedarse fuera del Mundial de 2022 en Catar, Noruega aterriza en Estados Unidos tras una fase de clasificación impecable, con pleno de victorias, 37 goles a favor, solo 5 en contra y relegando a la tetracampeona Italia a su tercera ausencia mundialista.

Haaland, que se estrena en una Copa del Mundo con 25 años, suma 55 goles con la camiseta de Noruega en solo 49 partidos. Pero Haaland no está solo delante. Stale Solbakken cuenta además con Alexander Sorloth, punta del Atlético de Madrid, y con el desequilibrio por las bandas de Antonio Nusa y Oscar Bobb, jugadores del Leipzig y el Fulham. De todos ellos, solo Sorloth había nacido cuando Noruega disputó su último Mundial, Francia 1998. Aquel equipo superó la fase de grupos tras imponerse por 2-1 a Brasil, pero cayó eliminado en los octavos de final frente a Italia.Aunque Haaland acapara los focos, es Martin Odegaard, capitán del Arsenal, el auténtico cerebro que organiza el juego desde el centro del campo, conectando con los delanteros. La dupla Odegaard-Haaland simboliza la generación dorada noruega que ha puesto fin a siete ausencias mundialistas.La última de los 48 Para Irak, el partido del martes tendrá un significado especial al suponer su regreso a un Mundial tras 40 años de ausencia, en un largo periodo marcado por guerras e inestabilidad para ese país. En su segunda participación en el torneo, los hombres dirigidos por el australiano Graham Arnold buscarán la primera victoria mundialista de su historia, tras marcharse de México 1986 con pleno de derrotas en la fase de grupos y un solo gol a favor.