Omar Artán recible millonario premio luego de ser vetado por EEUU del Mundial 2026

“Figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play”, lamentó Ciise Aden Abshir, asesor del ministerio somalí de juventud y deportes en su momento.