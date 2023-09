Las confesiones de Héctor Vargas: su historia, el mejor equipo y jugadores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Héctor Vargas le da un repaso a la historia y brinda una entrevista sobre la el paso de su carrera en Honduras; toca el tema de sus pleitos y sobre la Selección de Honduras. Además, menciona quién es para él el mejor equipo y jugador que ha dirigido.

Su equipo Vida, la Selección Nacional, el mejor técnico de la Liga y al mejor que él dirigió en el fútbol hondureño en su paso, además por los equipos Universidad, Olimpia, Real España, Marathón, Victoria y Platense, entre otros. El argentino le ha dado un repaso a su carrera en Honduras, habló de sus títulos, de sus peleas y de la Selección Nacional de Honduras. También se refirió al mejor equipo y jugador a los que dirigió, la copa que más celebró... Lo cuenta todo.

Profe, si Dios le dijera que es obligación disculparse o pedir perdón a estos nombres que le voy a mencionar a cuál sería la primera persona que buscaría: Pedro Troglio, Diego Vázquez, Hernán Medford, Tato García, Rony Flores, Osman Madrid y Orinson Amaya.

“A ninguno, me disculparía, primero conmigo mismo, por si tuve algún problema con ellos. Disculparme con alguien por algo que no busqué sería como traicionar mis principios. Todas las veces que surgió alguna situación es porque me han hecho algo, así que lo mío fue una reacción a alguna acción. Me disculparía conmigo mismo por haber sido tolerante y no haber reaccionado de una forma elocuente. Primero di a cada uno, no hice ningún agravio antes a ninguno de ellos”. “A Osman Madrid no le hice nada, fueron cosas muy complicadas con respecto a lo que pasó en Olimpia. A Orinson tampoco le hice nada, tenía dos años más de contrato en Marathón, yo no lo saqué del equipo a él, fue él quien me sacó y me demandó, por eso me moví con mis abogados. A Troglio lo fui a felicitar cuando salió campeón la primera vez con Olimpia, pero después no le gustó que le ganáramos la final de grupos”.

“Con Diego después de todo terminamos comiendo asados junto al embajador argentino, al final fue un tema de prensa. Troglio después que le ganamos con Marathón un partido donde pasamos a la final me vino a insultar con el preparador físico y yo le recordé de un clásico 7-0 que perdió con Gimnasia en Argentina ante mi equipo Estudiantes, por eso está en la burla de todos y no le gusta que se lo recuerden, pero es parte de lo que pasó, también del folklor”.

“Rony Flores agarró el tema del racismo, pero la novia de mi hijo es morena. No tengo que reconciliarme con nadie porque no estoy peleado con nadie”.

Héctor Vargas habló en exclusiva con El Heraldo desde La Ceiba

¿Cómo califica la campaña de su equipo Vida en este torneo Apertura?

Este fue un comienzo complejo, de los últimos equipos que me tocó tomar, se venía de una gestión con una superpoblación de futbolistas y de una deuda de la persona que pone el dinero y que tenía el desinterés por el rendimiento del equipo por esa circunstancia. Con la demanda que el presidente Luis Cruz tuvo que afrontar no se pudo abrir la plataforma para el primer partido. Con toda esa incertidumbre, entre armar un equipo que uno quiere y pretende inyectarle el ADN de ser ganador y pelear por un puesto de privilegio, el futbolista cuesta que crea. ¿Cuándo veremos el Vida que usted quiere o pretende? De a poco el equipo va agarrando la intensidad que me gusta a mí, con el conocimiento de lo que realmente se necesita para ser competitivo. Por ahí hay futbolistas que no entienden todavía.

¿A qué aspira el Vida esta temporada? A consolidar el equipo, no sé en qué lugar podemos llegar, tenemos sumados más de 1,000 minutos de Sub 20, hemos hecho debutar a jóvenes como Lauro Chimilio que tiene 19 años, también a Jorge Castillo que tiene 21, además a Clever Portillo de 20, Geovany Martínez, Jeyson Villalta y Ferdinan Martínez, todos menores de 20 años. Tras su paso exitoso por Olimpia y Marathón usted se perfilaba como el ideal para superar el récord de seis títulos ganados por el técnico Carlos Padilla, pero ahora se ha entremetido Pedro Troglio.

Son etapas totalmente diferentes, cuando me llamó Rafael Ferrari a mí al Olimpia fue para consolidar a un equipo Sub 17 que tenía jóvenes como Albert Elis, Choco Lozano, Bryan Velásquez, Michaell Chirinos, José Mario Pinto, Rembrandt Flores, Carlos Pineda y Kevin Álvarez entre otros. Hice debutar también a Chirinos, Patón Mejía Elmer Güity, Benguché y a Casildo, entre otros, para eso se me contrató. Era muy difícil ganar algo así y conseguimos tres títulos. El Olimpia de Vargas fue de formación y el de Trogilo fue armar un equipo para competir a nivel de la Concacaf. Lo del Olimpia en Honduras en el aspecto de dinero está por encima de todo en lo que se paga de planilla, es como el PSG que los torneos locales los gana caminando, pero por lo menos en la última edición de Concacaf al Olimpia le faltó mucho para imponerse a nivel centroamericano. ¿Usted cree que Olimpia está en deuda en ese aspecto? Es que la planilla te marca. Si uno paga por un carro 50 mil dólares es porque quiere en vehículo de alta gama, pero si paga cinco mil dólares por otro ya sabemos que solo va a servir para transportarse nada más. Lo del Olimpia es una inversión de alta gama y da para competir a otro nivel, por lo económico, porque hay jugadores que hicimos debutar en primera hace cinco o seis años que ya están consolidados, incluso algunos ya han sido vendidos al extranjero como Elis. Olimpia está muy por encima del presupuesto de los demás equipos de Liga Nacional. ¿Cuál es el mejor jugador que usted dirigió en Honduras?

Por capacidad y talento natural es Romel Quioto; por inteligencia emocional es Dani Turcios, quien con esa cualidad lo llevaba a uno a ganar partidos. Héctor Vargas confiesa que Romell Quioto es el mejor futbolista que ha dirigido durante su larga carrera como entrenador. También mencionó a Dani Turcios. ¿Y en este momento quién es el mejor técnico de Honduras? En este momento el que tiene un potencial que no lo ha demostrado es Nerlyn Membreño, por lo estudioso y serio para trabajar, él debería de tener la oportunidad de dirigir a un equipo grande. En los últimos años ha tenido muchos despidos de los equipos, le tocó en Marathón, Real España y Victoria, algo que no le sucedía antes. En el fútbol hay que tener listas las maletas hasta el día que se llega. De Marathón salgo después de cuatro años de estar ahí, fui campeón y competimos en Concacaf. Igual el Real España, agarramos al equipo de último, llegamos a una semifinal de Concacaf después de 21 años, luego de tres meses también ganamos las vueltas del torneo de Liga y disputamos una final. El entrenador de Olimpia aseveró que el club tiene el objetivo de ser campeón y adelanta cambios en el duelo ante Real S...

¿Cuál es el mejor equipo que usted dirigió? El Olimpia que me tocó dirigir cuando jugaba Quioto, Elis y Choco Lozano. Era un equipo con un potencial tremendo que si el Olimpia lo hubiera sabido sostener, esos jugadores hubieran valido mucho más de lo que pagaron cuando se fueron, aunque yo sé que Olimpia recibió mucho dinero por ellos. En este momento para usted, ¿cuál es el mejor técnico de la Liga Nacional ? Para mí Reynaldo “Chino” Tilguath, con un presupuesto limitado su equipo está en un lugar de privilegio, pero si nos vamos a los números el mejor es Pedro Troglio del Olimpia. ¿Después de haber impuesto un récord de partidos ganados le dolió perder aquella final dirigiendo al Real España contra Motagua? Sucedieron cosas extrañas, si hubiera conocido más el club no la hubiéramos perdido, no conocía el ambiente del club en una final, hubo demasiadas distracciones y desarreglos en el entorno. Por ejemplo, las cuatro mujeres que trabajaban en prensa estaban en el mismo hotel del equipo, ese es totalmente un distractor para el futbolista. Necesitábamos más concentración, si me hubiera tocado enfrentar otra final yo hubiera concentrado el equipo en Comayagua y no la hubiéramos perdido. ¿Qué le parece la campaña de Diego Vázquez en Costa Rica?

Bueno, a ver qué le pasa con un equipo que no sea poderoso económicamente. Diego es un técnico muy instituido, por eso llegó a lograr títulos con Motagua, ahora está a la hora de la verdad, no hay duda que si sale campeón con Puntarenas va a demostrar que es un buen entrenador. ¿Cómo toma usted el hecho que Diego dice que trata de hacer una buena campaña para abrirle las puertas a otros técnicos hondureños? Cualquiera que está trabajando mucho en un medio, llega a otro lugar y hace las cosas bien abre puertas para otros de su misma nacionalidad. Por ejemplo, Emilio Izaguirre hizo una buena campaña en el Celtic de Escocia y dejó la puerta abierta para Luis Palma que ahora está ahí. A nivel de técnicos en su momento, Reinaldo Rueda lo hizo en Honduras y abrió las puertas para que vinieran otros colombianos como Luis Suárez, Jorge Luis Pinto y Bolillo Gómez. ¿Quién cree que será capaz de parar esa hegemonía del Olimpia y el reinado de su técnico Pedro Troglio? Mientras tenga el Olimpia esa gran inversión y los jugadores que tiene va a ser muy difícil frenarlo. Por ejemplo, al delantero colombiano Yustin Arboleda no lo pudo retener Marathón por el aspecto económico, pero Olimpia lo contrató. El único técnico que no ganó nada ahí fue Pablo Lavallén porque no conocía el medio. Por la inversión que hace, para Héctor Vargas resulta difícil frenar al Olimpia de Pedro Troglio. ¿Cómo vio a la Selección Nacional que dirige Reinaldo Rueda en el partido amistoso ante Guatemala y en los juegos de la Liga de Naciones contra Granada y Jamaica?

No me gustó ninguno de los partidos que ha jugado. Creo que los jugadores todavía no entienden lo que quiere el técnico. Me parece a mí que si Rueda no cambia la manera de jugar, será difícil tener éxito para clasificar al Mundial. Hay que analizar si la idea es la ideal para los jugadores que se tienen, no hay que olvidar que en su momento que Rueda tuvo éxito era el mejor momento de Pavón, Rambo, Suazo y Edgard Álvarez en Europa. Ahora no, el único que está en un estatus diferente y ni siquiera es titular es Choco Lozano. Siempre que se va a nombrar técnico en Honduras su nombre sale a relucir, pero nunca la oportunidad se le concreta, ¿por qué cree que no se le da, ya perdió la esperanza? Yo nunca tuve la esperanza de dirigir la Selección. Yo sé el tema de en donde estoy y la posibilidad de ser técnico de la selección es complicado porque opino diferente a lo que realmente quieren los directivos. Si hubiere seguido normas que están contra mi voluntad ya hubiera dirigido a la Selección, porque a mí los números me avalan, si Hernán Medford con un solo torneo de estar aquí dirigió a la Selección, solo menciono ese caso porque es un extranjero. Pero entonces, ¿usted nunca tuvo la esperanza de dirigir a la Selección?

Cuando se la dieron a Diego Vázquez sé que preguntaron por mí, hablaron de esa posibilidad, no sé si era que había un desfase económico o realmente querían darme la oportunidad. Pero yo dirigía al Real España y al final Diego no estaba dirigiendo y se la dieron a él. Uno no sabe, después de tanto tiempo uno duda si confían, aunque realmente no confían en uno, solo quieren ponerlo a prueba y yo no voy a aceptar que me pongan a prueba, o me dan un trabajo mínimo de proceso de un año o que no me den nada. ¿Cambiaría las copas de Liga que ha ganado por dirigir a la Selección? No, para nada, no las cambiaría por nada, bajo ningún punto, porque me costaron, porque las viví y las disfruté las cuatro de Liga más la Copa Presidente y la Supercopa que me tocó ganar. ¿Qué tan cierto es que usted está en una lista negra de Fenafuth? Si hay una lista no tengo ninguna duda. Yo tengo amigos en la Fenafuth y en los equipos por donde pasé, me cuentan cosas. En una ocasión hicieron la ley Vargas para evitar que uno opinara sobre el arbitraje. Esa ley Vargas existió. En un programa de televisión le pusieron a Said Martínez la imagen de Diego Vázquez y la mía, le preguntaron que a quién le sacaría tarjeta verde y tarjeta roja y no dudó. Pero cuando le pusieron al mismo Saíd la imagen de Juan Orlando Hernández que está extraditado, tardó un minuto para sacársela, entonces uno piensa que está por debajo de alguien que está extraditado. Héctor Vargas se destapó en entrevista con El Heraldo desde La Ceiba. En una ocasión la Comisión de Arbitraje metió una demanda y la Comisión de Disciplina no le dio curso porque en definitiva no tenía validez y hasta da risa de lo que me acusaban. Están tan predispuestos los árbitros que cualquier cosa que uno diga la cuestionan y también listo para inventar cosas para que me puedan expulsar. ¿Para usted cuál es en este momento el mejor directivo de la Liga en este momento?

Sin ser obsecuente para mí el mejor directivo de la Liga es Luis Cruz. Lo digo porque ni Orinson Amaya, ni Elías Burbara ni Olimpia que han puesto mucho dinero han sacado el dinero que puso este señor para que nosotros trabajemos con todas las demandas y agarrar un equipo como lo agarró él, le sacaron tres jugadores antes del torneo. A nadie le ha pasado lo que le pasó a Luis Cruz. Que siga con la idea de seguir poniendo dinero en fútbol eso tiene un respeto inmenso. El presidente de Potros puso dinero pero no le pasó lo que le pasó a Luis Cruz. ¿A qué equipo de los que ha dirigido le gustaría volver pronto? A todos, sinceramente. Yo no me sentí incómodo en ningún equipo ni soy rencoroso, tampoco vivo del pasado, por eso no tengo ni canas. A veces uno de los problemas que tengo con mi esposa, que como todas las mujeres es rencorosa, es que está recordando cosas del pasado, como el meme de una árbitra que cobró un penal que había pasado hace cinco años, por eso cuando me quiere recordar cosas que no fueron tan buenas en el pasado yo siempre me río. Yo vivo una vida plena, no tengo tiempo para pensar en rencor, a mí me gusta mucho mi presente, disfrutar mis hijos. Vivo del fútbol, tengo 49 años de no trabajar porque desde los 15 años estoy en esto. ¿Cuál fue el título que más celebró?

Sin ninguna duda el más importante de los títulos que tengo es el de Marathón por el tiempo que llevábamos y por los jugadores que teníamos. Lo celebré porque fue en el propio estadio del equipo, en el Yankel, fui el primer técnico en dar la vuelta olímpica ahí porque Manolo Keosseián ganó cuatro títulos pero ninguno ahí. Así que fue tu amigo el primero en dar la vuelta olímpica en un estadio propio de un equipo en Honduras. ¿Y después de tantos años el fútbol le debe o están en paz? El fútbol no le debe a nadie, a mí no me debe ni yo le debo al fútbol, donde estuve me pagaron premios y salarios. El fútbol me ha hecho vivir una vida plena. Se los decía en Olimpia donde decían que el equipo le debía a los jugadores que llevaban tiempo en la institución, pero yo les decía que no, que el club les dio sus salarios y premios y ya están pagados. Todos hemos visto al Vargas polémico y peleón en la cancha, ¿pero y en su casa como es usted? Cuando llego a mi casa me olvido de todo. A mi hija que estudia medicina en la escuela le decían que cómo era yo, que si era insoportable en la casa. Nunca he castigado a mis hijos. No voy andar peleándome con todo el que se me cruce. En una ocasión íbamos con Rolin Peña para Tegucigalpa a un partido, él se sorprendió porque se me cruzaron dos personas en la calle en un carro y yo no les dije nada. Tengo un hijo de 7 años que dice que su mamá es fuerte y yo soy débil. Mi hija se enoja conmigo porque cuando su mamá está mal humorada yo me río. Yo en mi trabajo soy exigente pero jamás voy a maltratar a nadie. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden el día que muera? Como una buena persona, pero sobre todo como una persona honesta. Los títulos quedan para el olvido porque después de que el tiempo pasa las cosas cambian. ¿Aparte del fútbol cuáles son sus otras pasiones? Todo lo que es deporte, me fascina ver deporte por televisión, el baloncesto y el tenis. Veo además fútbol italiano, inglés y español, pero sobre todo disfruto a Messi, su calidad, de sus 800 y tantos goles he visto en directo unos 600. A pesar de haber tenido como rival a Diego Maradona en su época disfruto mucho de Messi. Nosotros tenemos el privilegio de haber visto a Messi y a Cristiano.