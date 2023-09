“Estoy bien. Pude jugar mis primeros 90 minutos después de más de un mes que no tenía participación y lo hicimos bien. Hay momentos que no me siento capaz de representar a la Selección y por eso prefiero darle el espacio a otro compañero y ahora estamos al 100% para dar lo mejor. Son decisiones que tomamos de manera personal y no es por el entrenador que esté enfrente”.

“Hay mucha gente que me critica, pero si ellos estuvieran en mis zapatos lo entenderían. La verdad no me molesta que hablen de mí, cada persona tiene su derecho a opinar lo que ellos quieran”, señaló el lateral derecho sobre los hinchas que lo critican..