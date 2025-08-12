Emanuel Hernández analiza el fin de la racha del Olimpia y múltiples salidas de jugadores

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Deportivo Olimpia ha sufrido un duro revés en la última jornada de la Liga Nacional de Honduras tras perder su racha de 11 victorias al hilo por un empate agridulce 2-2 ante Juticalpa FC. Emanuel Hernández, defensor uruguayo y uno de los mejores futbolistas del Albo en la última temporada, habló ante los medios de comunicación en conferencia de prensa realizada desde el CAR José Rafal Ferrari y dejó sus sensaciones sobre ese resultado ante los Cenecheros.

Además, no dudó en dar su opinión sobre la salida de piezas importantes en el equipo como Carlos Pineda, Alberth Elis y Julián Martínez hacia el fútbol extranjero. El fichaje de Martínez por el Alverca de Portugal le arrebata a Hernández un aliado importante en la zaga central del Rey de Copas y estos son sus candidatos para cubrir la posición. Por último habló sobre su gran momento en el fútbol hondureño, mismo que ha provocado que se gane el cariño de las afición olimpista, que exige de gran manera a los jugadores extranjeros.

DECLARACIONES DE EMMANUEL HERNÁNDEZ

Opinión sobre que se haya frenado la racha de 11 victorias ante un rival contra el que nadie esperaba Primero felicitar a Juticalpa, la verdad que es un equipo muy fuerte. No nos encontraron en nuestro mejor partido, era complicado, pero pudimos sacar un empate, aunque no es lo que buscábamos. Acerca de esa salida de Julián Martínez ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él, de aconsejarlo? Muy contento por Julián. Es un pibe que siempre la peleó de abajo, se lo merecía por el campeonato que hizo. Nos va a hacer falta, pero bueno, ahora tenemos compañeros nuevos que se están entrenando muy bien y que ya están a la espera de jugar y lo van a hacer muy bien. Ahora se viene esa disputa de quién va a acompañarte en la zaga central. ¿Cómo está este tema? ¿Con quién hay más química? El primer partido fue con Facu (Facundo Queiróz), después con José García. Me siento muy bien con los dos, son compañeros que son muy firmes y tienen su carrera ya, la verdad que con cualquiera de los dos o ellos dos juntos vamos a hacer un buen trabajo, vamos a salir a dejar todo, que es lo importante para el grupo. Durante la historia han existido algunos centrales extranjeros que quedan en la memoria de los olimpistas. ¿Cuánto crees que estás entrando en la historia de Olimpia y qué compromiso te da eso, saber que sos titular? Muy contento que la gente me dé su cariño, trabajo día a día para eso. Trato de dejar todo en la cancha para ayudar a mis compañeros, al club, y estoy muy contento de estar acá en Olimpia. Me está yendo bien, gracias a Dios, y hay que ser humilde, tranquilo y seguir trabajando para que salgan las cosas. ¿Cómo visualizas las salidas que ha tenido el equipo? ¿Qué tanto diezma al grupo y cómo lo han sentido ustedes? Contento por ellos, tanto Carlos como Julián son jugadores que están hace muchos años buscando eso y, bueno, solo queda felicitarlos. Dios quiera que les vaya bien, porque son buenos pibes. Del grupo, hay un grupo grande. La verdad que estamos todos bien, cualquiera que entre lo va a hacer bien. Se vienen cosas lindas: campeonato acá y campeonato internacional, lo vamos a hacer bien porque están todos preparados para jugar.