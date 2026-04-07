Elison Rivas habla sobre momento de Olimpia, opinión sobre el FVS y retiro de Quioto de la Selección

Tegucigalpa, Honduras.- El Club Deportivo Olimpia recibirá este miércoles al Victoria por la jornada 17 de la Liga Nacional de Honduras en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. Los albos llegan a este partido con la misión de sumar de a tres puntos para seguir de cerca los primeros lugares de la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026.

Previo a este compromiso, Elison Rivas habló en conferencia para los medios de comunicación desde el campamento albo. El lateral merengue dejó claro que el grupo se mantiene unido y enfocado en salir adelante en este tramo decisivo del torneo. Además, mostró respeto por el Victoria pese a sus dificultades económica, opinó sobre el uso del FVS en el fútbol hondureño y no ocultó su deseo de volver a la Selección Nacional. Lo que opina sobre el retiro de Romell Quioto de la Bicolor y crítica de Jeaustin Campos.

Conferencia de Elison Rivas

Has peleado tu puesto de lateral izquierdo y también en lo grupal, ¿cómo se sienten actualmente con los resultados que se van dando? El grupo se siente bien. En lo personal, yo me siento muy bien. Tenemos una competencia sana con mi compañero. El grupo está unido, está tranquilo. Sabemos que vamos a salir de esto, vamos a seguir peleando. El partido del miércoles es un partido muy bonito, con un equipo que viene con cosas importantes. Vamos a prepararnos de la mejor manera para poder enfrentar ese partido. ¿Cómo visualizan este tramo final de la campaña? ¿Para qué está este Olimpia en estos momentos? Olimpia siempre está para dar lo mejor de él. Cada partido que toca ahora es como una final para nosotros, porque sabemos que ya son pocos partidos. Entonces, ¿qué? Trabajar de la mejor manera con los compañeros, el grupo, los entrenadores y hasta los directivos para sacar esto adelante. ¿Cómo es enfrentar a un equipo como Victoria que viene con serios problemas económicos, jugadores que no les pagan y que, a pesar de eso, se presentan y quieren salvar la categoría? Y lo otro, ¿soñás con Selección? Victoria es un equipo que, a pesar de los problemas económicos o ultradeportivos que tenga, siempre es un equipo que viene con garra donde jueguen y tiene buenos jugadores. Admiro mucho a los futbolistas que están en equipos así. Hay que jugar de la mejor manera y, bueno, no es culpa de nosotros lo que está pasando en el fútbol hondureño. Olimpia siempre está para eso, para ganar y ganar. De la Selección, siempre estoy abierto y espero que más adelante, espero no sea tan lejos, poder volver a la Selección y ya no volver a salir de esa lista.