José García recibe fuerte castigo tras gesto obsceno contra Michaell Chirinos de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión de Disciplina no tuvo contemplaciones y dictó un fuerte castigo contra el experimentado defensor hondureño José García, luego de protagonizar una polémica acción al tocarle los glúteos a Michaell Chirinos durante el partido del pasado jueves, correspondiente a la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Transcurría el minuto 50 del encuentro cuando el zaguero central, con pasado en el conjunto albo, realizó una acción completamente inapropiada al tocarle el trasero al delantero olimpista Michaell Chirinos. El gesto sorprendió a todos en el terreno de juego y provocó de inmediato la reacción de los futbolistas y del cuerpo técnico de Olimpia, quienes exigieron la intervención del sistema de videoarbitraje (FVS).

Tras la revisión de la jugada, el árbitro Luis Mejía no dudó en mostrar la tarjeta roja directa a García, al considerar la acción como una conducta antideportiva grave. Tras esta acción, hoy la Comisión de Disciplina sancionó al defensor José García con un total de cinco partidos de suspensión: tres encuentros por la expulsión directa tras incurrir en una conducta ofensiva y humillante hacia un rival, uno adicional por reincidencia en faltas disciplinarias y otro más por incumplimiento del reglamento al momento de ser expulsado. Además, el defensa deberá pagar una multa de 6 mil lempiras como consecuencia de su inusual comportamiento dentro del terreno de juego.