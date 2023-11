Elías Burbara habla sobre la posibilidad de entrar a la liguilla

En conversación con Diario El Heraldo previo al juego ante Real Sociedad en el estadio Olímpico, el mandamás catedrático mencionó que no se aceleran e irán jornada a jornada viendo lo que sucede.

Además, fue claro al decir que de nada sirve “entrar a liguilla si solo van a ir a pasear”, recordó a los jugadores que mandaron a préstamo y ¿Qué opinó de la no convocatoria de Buba López a la Bicolor Nacional?

Vamos jornada a jornada, no podemos anticipar nada y esperamos hoy sacar esos primeros tres puntos.

Obviamente veo un compromiso de los jugadores y del cuerpo técnico y poco a poco el plantel se ha ido acoplando. Miguel identificó varios errores que se estaban cometiendo, ojalá tengamos una mejor cara.

¿Se viene barrida para el otro año? Honestamente...

No, no, no... para nada. Hagamos una hipótesis de que hoy hacemos un listado de altas y bajas, aja qué tal qué uno de los jugadores que está en esa lista comienza a meter goles, a brillar y a hacer cosas importantes, o los que se quedan comienzan a hacer cosas de indisciplina. Creo ahorita, es muy imprudente pensar en eso. Vamos a esperar hasta que esto termine.