Kun Agüero confirma que Leo Messi es copropietario del Kru E-Sports

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Sergio Kun Agüero anunció en las últimas que Lionel Messi es el copropietario del Kru E-Sports.

Fue a través de un video compartido en todas las plataformas que el Kun sorprendió con la noticia.

“Hola a todos, a los fanáticos de KRÜ y a todos los fanáticos de los E-Sports en general. Este mensaje es importante para toda la comunidad, independientemente de la camiseta. Seguro ya escucharon rumores, por eso decidí hacer este video para aclarar un par de cositas. Son emociones muy raras, por un lado KRÜ cumple un año, y eso, obviamente, me pone muy feliz, pero con cada año que pasa, las cosas se ponen más desafiantes. Hoy me toca dar una noticia importante. Me acuerdo cuando empezó todo. No sabíamos muy bien qué iba a pasar, pero tampoco imaginábamos que iba a suceder de todo. Comenzamos con muchas ganas y muchos equipos, jugando al FIFA, Valorant, Valorant femenino, League of Legends, Rocket League, y siempre se vienen más. Gracias a nuestros espónsors pusimos todo lo que había que poner, ladrillo por ladrillo, camiseta por camiseta y eventos con amigos de la casa”, inició el Kun.