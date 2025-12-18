Primera Gala Olímpica 2025 para reconocer a los mejores atletas hondureños

La ceremonia se desarrolló con gran dedicación y esmero, destacando el esfuerzo de los deportistas que han puesto en alto el nombre de Honduras en la justa deportiva más importante de la región. El evento también sirvió como un espacio de celebración y motivación para el desarrollo del deporte en el país.

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del pasado miércoles, el Comité Olímpico Hondureño (COH) llevó a cabo la primera Gala Olímpica 2025, un evento de reconocimiento que tuvo como principal propósito premiar el Mérito Deportivo de los atletas nacionales que alcanzaron medallas de oro, plata y bronce en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

Honduras finalizó en sexto lugar en el medallero general, logrando un total de 126 medallas: 27 de oro, 27 de plata y 72 de bronce. Este resultado refleja el talento y la constancia de los atletas nacionales en diversas disciplinas deportivas.

Durante la gala, un total de 26 disciplinas recibieron reconocimientos por el desempeño sobresaliente de sus representantes, resaltando el compromiso y la preparación que caracterizan a los deportistas hondureños en cada competencia.

Además de premiar a los medallistas, el COH entregó reconocimientos Especiales a figuras destacadas del deporte, quienes han dejado un legado de servicio y logros en el ámbito olímpico y federado del país, contribuyendo al crecimiento y promoción del deporte en Honduras.

La primera Gala Olímpica 2025 reafirma el compromiso del Comité Olímpico Hondureño con la valorización del talento nacional, incentivando a nuevas generaciones de atletas a superarse y continuar representando a Honduras con orgullo en el escenario internacional.