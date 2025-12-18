  1. Inicio
Primera Gala Olímpica 2025 para reconocer a los mejores atletas hondureños

El Comité Olímpico Hondureño realizó el evento para premiar a los atletas que representaron y pusieron en alto a Honduras

  18 de diciembre de 2025
La ceremonia se llenó de galardones a los mejores deportistas de Honduras.

 Foto: Marcos Roque

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del pasado miércoles, el Comité Olímpico Hondureño (COH) llevó a cabo la primera Gala Olímpica 2025, un evento de reconocimiento que tuvo como principal propósito premiar el Mérito Deportivo de los atletas nacionales que alcanzaron medallas de oro, plata y bronce en los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

La ceremonia se desarrolló con gran dedicación y esmero, destacando el esfuerzo de los deportistas que han puesto en alto el nombre de Honduras en la justa deportiva más importante de la región. El evento también sirvió como un espacio de celebración y motivación para el desarrollo del deporte en el país.

Atletas hondureños brillan en Sudamericano Máster de Atletismo 2025

Honduras finalizó en sexto lugar en el medallero general, logrando un total de 126 medallas: 27 de oro, 27 de plata y 72 de bronce. Este resultado refleja el talento y la constancia de los atletas nacionales en diversas disciplinas deportivas.

Durante la gala, un total de 26 disciplinas recibieron reconocimientos por el desempeño sobresaliente de sus representantes, resaltando el compromiso y la preparación que caracterizan a los deportistas hondureños en cada competencia.

Además de premiar a los medallistas, el COH entregó reconocimientos Especiales a figuras destacadas del deporte, quienes han dejado un legado de servicio y logros en el ámbito olímpico y federado del país, contribuyendo al crecimiento y promoción del deporte en Honduras.

La primera Gala Olímpica 2025 reafirma el compromiso del Comité Olímpico Hondureño con la valorización del talento nacional, incentivando a nuevas generaciones de atletas a superarse y continuar representando a Honduras con orgullo en el escenario internacional.

Ganadores de medalla de oro

Natación – 50 m Mariposa - Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:25.25

Natación – 100 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:50.44

Natación – 1500 m Libre Diego Rene Dulieu Paredes – 00:16:09.63

Natación – 50 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:00:23.17

Natación – 800 m Libre Diego Rene Dulieu Paredes – 00:08:30.32

Oro, oro y oro: Gabriel Martínez eleva el nombre de Honduras en los Juegos Centroamericanos

Atletismo – Lanzamiento de Disco Winston Joel Campbell Campbell – 53.17 m

Ciclismo de Montaña – MTB XCO Luis Enrique Lopez Nolasco – 01:21:02

Halterofilia – 79 kg Arranque Jorge Neptali Hernández Flores – 136 kg

Halterofilia – 79 kg Envión Jorge Neptali Hernández Flores – 175 kg

Halterofilia – 79 kg Total Jorge Neptali Hernández Flores – 311 kg

Halterofilia – 94 kg Arranque Axel Naun Pavón Funes – 185 kg

Halterofilia – 94 kg Envión Axel Naun Pavón Funes – 145 kg

Halterofilia – 94 kg Total Axel Naun Pavón Funes – 330 kg

Lucha Grecorromana – 130 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert

Lucha Grecorromana – 77 kg Oscar Antonio Barrios Rochez

Lucha Grecorromana – 87 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez

Lucha Grecorromana – 97 kg Kevin Mejía Castillo

Remo – M1X Single Masculino Peso Abierto Elian Orlando Avila Gonzales – 07:20.92

Sambo Sport – 79 kg Ricardo Mauricio Paz Paz – Victoria Técnica

Sambo Sport – 88 kg Ariel Andrés Alfonso Rodríguez – Victoria Técnica

Sambo Sport – +98 kg Gino Tanislado Ávila Dilbert – Victoria Técnica

Taekwondo – Combate hasta 54 kg Derek David Midence Aguilar

Atletismo – Impulso de Bala Prizila Suazo Negrete – 13.74 m

Baloncesto 3×3 – Equipo Femenino Honduras (Equipo – 4 atletas) – 11–12 a favor de Honduras

Halterofilia – 58 kg Arranque Sofía Isabel Alemán Ardón – 81 kg

Taekwondo – Combate hasta 73 kg Mayra Mayesli Cartagena Murillo – Victoria

Tenis – Individual Natalie Gabriela Espinal Sánchez – 6–4, 5–7, 6–3

Ganadores de medalla de plata

Natación – 100 m Libre Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:00:52.16

Natación – 100 m Mariposa Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:00:55.99

Natación – 200 m Libre Gabriel Andre Martinez Hernandez – 00:01:51.77

Natación – Relevo 4 × 100 m Libre Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:31.78

Atletismo – Relevo 4 × 100 m Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:00:40.72

Atletismo – Salto Largo Gabriel Alejandro Mejía Ruiz – 6.62 m

Atletismo – Salto Triple Jason Daniel Castro Brocato – 15.76 m

Judo – 100 kg Axel Josué García Sánchez – Ippon

Judo – 90 kg Edwin Adrián Obando Salazar – Ippon

Karate Do – Kumite Masculino −67 kg Kevin Ricardo Armijo Estrada

Taekwondo – Combate hasta 58 kg Ian Paolo Alonzo Calderón – Victoria

Taekwondo – Combate +87 kg Miguel Adrián Ferrera Rodríguez – Victoria

Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 6–3, 6–10

Natación – 100 m Mariposa Ashley Montserrat Calderón Rivera – 00:01:04.41

Atletismo – Lanzamiento de Jabalina Esther Nohemí Padilla Erazo – 47.27 m

Atletismo – Lanzamiento de Martillo Gabrielle Francine Figueroa – 58.02 m

Canotaje – K-1 200 m Carolina Daibert Moncorvo – 00:49.32

Canotaje – K-1 500 m Carolina Daibert Moncorvo – 02:14.94

Halterofilia – 58 kg Envión Sofía Isabel Alemán Ardón – 97 kg

Halterofilia – 58 kg Total Sofía Isabel Alemán Ardón – 178 kg

Halterofilia – 69 kg Envión Yanira James Flores – 105 kg

Lucha Libre – 76 kg Saidy Lorena Chávez Figueroa

Sambo Sport – 59 kg Brenda Yamyleth Bailey Gómez – Derrota por diferencia de puntos

Tenis – Copa de Naciones Honduras (Equipo – 4 atletas) – 1–1

Tenis – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas) – 2–6, 0–6

Natación – Relevo 4 × 100 m Libre Mixto Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:03:45.08

Ecuestres – Completa por Equipos (Mixto) Honduras (Equipo – 3 atletas) – 2084.7

Ganadores de medalla de bronce

Natación – 200 m Combinado Individual Luis Santiago Varela Pérez – 00:02:15.33

Natación – 200 m Libre Christian Sebastian Serafeim Alvarado – 00:01:52.78

Natación – 200 m Pecho Josué Gabriel Sánchez Rodríguez – 00:02:23.59

Natación – 400 m Combinado Individual Luis Santiago Varela Pérez – 00:04:51.92

Natación – 50 m Pecho Fernando José Barahona Flores – 00:00:30.36

Natación – Relevo 4 × 100 m Combinado Honduras (Equipo) – 00:03:57.22

Natación – Relevo 4 × 200 m Libre Honduras (Equipo – 4 atletas) – 00:07:49.29

Ajedrez – Tablero 4 Nilson Alberto Cárdenas Carbajal

Atletismo – 110 m Vallas Gabriel Alejandro Mejía Ruiz – 00:14.89

Atletismo – 400 m Planos Iñigo Pérez Urretavizcaya – 00:47.83

Bádminton – Dobles Honduras (Equipo – 2 atletas)

Béisbol – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 23 atletas)

Billar – Pool Bola 10 por Equipos Honduras (Equipo – 2 atletas)

Billar – Pool Bola 10 Individual Elmer José Sabillón Alvarado

Billar – Pool Bola 9 por Equipos Honduras (Equipo – 2 atletas)

Boxeo – Menos de 55 kg Mathews Jamel Turcios Almendares – Por puntos

Boxeo – Menos de 60 kg Brayan Alexander Salgado Henríquez – Por puntos

Boxeo – Menos de 65 kg Gabriel Txumari Fortín Pérez – Por puntos

Boxeo – Menos de 80 kg Roosevelt Alexander Ramírez Espinoza – Por puntos

Lucha Libre – 57 kg Brandon Jesús Escobar Amador

Lucha Libre – 74 kg Luis Isabel Barrios Rochez

Lucha Libre – 86 kg Sebastián André Gabarrete Peralta

Rugby – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 12 atletas)

Sambo Sport – 58 kg Erick Neftalí López – Derrota por diferencia de puntos

Sambo Sport – 71 kg Kleaver Jean Carlo del Cid – Derrota por diferencia de puntos

Sambo Sport – 98 kg Kevin Mejía Castillo – Derrota por diferencia de puntos

Softbol – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 15 atletas)

Taekwondo – Combate hasta 63 kg Darwin Alejandro Mendoza Amador – Victoria

Taekwondo – Combate hasta 68 kg Yiektsack Rabbin Vicente Almendares – Victoria

Taekwondo – Combate hasta 74 kg Sammer Ayaxi Banegas Jiménez – Victoria

Taekwondo – Combate hasta 80 kg Víctor Julio Zepeda Amaya – Victoria

Taekwondo – Combate hasta 87 kg Wilmer Juliarce Bernárdez Mazariego – Victoria

Taekwondo – Combate TK3 Honduras (Equipo – 3 atletas) – Victoria

Taekwondo – Poomsae Equipo Freestyle Honduras (Equipo – 3 atletas) – Victoria

Taekwondo – Poomsae Tradicional Individual Jorge Omar Barrientos Silva – Victoria

Tenis de Mesa – Equipo Masculino Honduras (Equipo – 4 atletas)

Tiro con Arco – Recurvo por Equipos 70 m Honduras (Equipo – 3 atletas)

E-Sports – Gran Turismo (Mixto) Sabas Guifarro

E-Sports – League of Legends (Mixto) Honduras (Equipo – 5 atletas)

Remo – Mix 4× Cuádruple Mixto Honduras (Equipo – 4 atletas) – 07:26.09

