Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol

Muchos exjugadores de Honduras y de clubes de Liga Nacional decidieron irse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Esta es la historia de un exfutbolista de la Selección Nacional y de clubes como Marathón que sale adelante mediante la construcción y sigue ligado al fútbol.
Se trata de Rommel Murillo, quien se desempeñó como defensa central y vistió la camiseta del Marathón de San Pedro Sula, entre otras instituciones.
Previo a llegar al Marathón destacó en el Vida de La Ceiba y eso le valió para ser fichado por el Marathón, además de llegar a vestir la camiseta de la Selección Nacional de Honduras.
Fue en el proceso eliminatoria hacia el Mundial de Sudáfrica 2010 que llegó a jugar con la Selección Nacional bajo el proceso de Reinaldo Rueda.
Rommel Enrique Murillo lleva ya 9 años viviendo en Estados Unidos junto a su familia y reside en la ciudad de Houston, Texas.
Su trabajo principal es en el rubro de la construcción en Houston, una de sus labores es instalar techos. También lo mezcla con actividades dentro del fútbol.
También dedica su tiempo a entrenar niños en Houston, algo que hace luego de trabajar en la construcción.
También dedica su tiempo para jugar en torneos burocráticos y agenciarse unos dólares en torneos de este tipo que paga muy bien.
Murillo se dedica a formar a los pequeños jugadores de la academia Texas Elite United.
Su retiro fue pensando en su familia: "Más que todo por los problemas económicos de los equipos que es algo que afecta mucho al jugador", dijo en charla a EL HERALDO.
Rommel Enrique Murillo nació en San Pedro Sula un 5 de noviembre de 1983, tiene ya 42 años.
Rommel Murillo recordó que logró anotar alrededor de 7 goles como futbolista profesional y jugó alrededor de cuatro partidos con la Selección Mayor de Honduras.