  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol

El exjugador de la Selección de Honduras ahora vive en Houston y estas son las labores que hace para sacar adelante a su familia

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 09:10
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
1 de 12

Muchos exjugadores de Honduras y de clubes de Liga Nacional decidieron irse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Esta es la historia de un exfutbolista de la Selección Nacional y de clubes como Marathón que sale adelante mediante la construcción y sigue ligado al fútbol.

Foto: El Heraldo
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
2 de 12

Se trata de Rommel Murillo, quien se desempeñó como defensa central y vistió la camiseta del Marathón de San Pedro Sula, entre otras instituciones.

Foto: Cortesía redes
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
3 de 12

Previo a llegar al Marathón destacó en el Vida de La Ceiba y eso le valió para ser fichado por el Marathón, además de llegar a vestir la camiseta de la Selección Nacional de Honduras.

Foto: Cortesía redes
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
4 de 12

Fue en el proceso eliminatoria hacia el Mundial de Sudáfrica 2010 que llegó a jugar con la Selección Nacional bajo el proceso de Reinaldo Rueda.

Foto: Cortesía redes
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
5 de 12

Rommel Enrique Murillo lleva ya 9 años viviendo en Estados Unidos junto a su familia y reside en la ciudad de Houston, Texas.

Foto: Cortesía redes Rommel Murillo
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
6 de 12

Su trabajo principal es en el rubro de la construcción en Houston, una de sus labores es instalar techos. También lo mezcla con actividades dentro del fútbol.

Foto: Cortesía redes Rommel Murillo
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
7 de 12

También dedica su tiempo a entrenar niños en Houston, algo que hace luego de trabajar en la construcción.

Foto: Cortesía redes Rommel Murillo
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
8 de 12

También dedica su tiempo para jugar en torneos burocráticos y agenciarse unos dólares en torneos de este tipo que paga muy bien.

Foto: Cortesía redes Rommel Murillo
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
9 de 12

Murillo se dedica a formar a los pequeños jugadores de la academia Texas Elite United.

 Foto: Cortesía redes Rommel Murillo
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
10 de 12

Su retiro fue pensando en su familia: "Más que todo por los problemas económicos de los equipos que es algo que afecta mucho al jugador", dijo en charla a EL HERALDO.

Foto: Cortesía redes Rommel Murillo
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
11 de 12

Rommel Enrique Murillo nació en San Pedro Sula un 5 de noviembre de 1983, tiene ya 42 años.

 Foto: Cortesía redes Rommel Murillo
Exjugador de la Selección de Honduras sale adelante en EE UU con la construcción y el fútbol
12 de 12

Rommel Murillo recordó que logró anotar alrededor de 7 goles como futbolista profesional y jugó alrededor de cuatro partidos con la Selección Mayor de Honduras.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos