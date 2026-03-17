Las palabras del rey sobre la conquista de América generan controversia política en España

Madrid, España.-Las palabras del rey de España, Felipe VI, reconociendo que hubo "mucho abuso" durante la conquista de América, han generado controversia política en su país: el Gobierno socialista las apoya "al 100 %", la izquierda exige ir más allá, la derecha (PP) pide contextualizarlas y la ultraderecha (Vox) defiende a ultranza "la mayor obra evangelizadora y civilizadora" de la historia. Felipe VI aseguró este lunes en Madrid que hubo "mucho abuso" en la conquista de América y aseguró que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos", aunque indicó que deben ponerse en su justo contexto. La ministra portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, aseguró este martes que el Ejecutivo suscribe "al 100%" las palabras del rey, pronunciadas durante una visita no oficial a la exposición ‘La mujer en el México indígena’, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, junto con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

Saiz fue preguntada en una rueda de prensa por las palabras del rey, en concreto sobre si es una postura pactada entre la Casa Real y el Gobierno, y si eso puede facilitar la presencia de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid en noviembre próximo. La portavoz señaló que el Gobierno español fue informado de las palabras del rey y comentó que desea que sea una Cumbre Iberoamericana "al máximo nivel" y que cuente "con la mayor participación posible de líderes internacionales", dada la importancia y el contexto actual. Poco después, la propia Sheinbaum no descartó acudir a esa cumbre y, en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México, afirmó que las palabras del rey Felipe VI suponen un "gesto de acercamiento" del jefe de Estado de España, pero añadió que "hay que seguir trabajando" en el proceso de reconocimiento histórico.

La derecha, orgullosa del "legado español"

Al comentar las palabras de Felipe VI, el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró que se siente "orgulloso del legado español" en Latinoamérica y pidió contextualizarlas. Destacó también que la llegada de España a América conllevó una comunidad lingüística y cultural "excepcional", y agregó que hacer ahora un examen de lo ocurrido en el siglo XV es un "disparate".

Mientras, la portavoz de Vox (ultraderecha) en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que la conquista de América por parte de España fue "la mayor obra evangelizadora y civilizadora" de la historia. Millán resaltó que esta "empresa española", llevada a cabo por "la Corona española", se hizo "respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos".

La izquierda ve "insuficientes" las palabras del rey