Gobernadora de Nueva York arremete contra Trump por alto precio de combustibles

Nueva York, Estados Unidos.- La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, arremetió este lunes contra el presidente Donald Trump por el alza en los precios de la gasolina y el diesel, del 21% y 28% respectivamente, desde que comenzó la guerra con Irán el pasado 28 de febrero. En concreto, los neoyorquinos han visto un aumento de 62 centavos por galón en la gasolina y los de diesel de 1,13 dólar el galón, y superaron los 5 dólares por galón el 13 de marzo, según datos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético de Nueva York. En una conferencia de prensa para promover iniciativas para enfrentar el alza en gas y energía, Hochul destacó que solo la semana pasada los precios de estos combustibles aumentaron 8 centavos y 11 centavos por galón, respectivamente.

“El presidente Trump prometió bajar los precios de la energía, pero en cambio él y su administración han aumentado los costos para los neoyorquinos con aranceles ilegales, y ahora están elevando los precios de la gasolina con la guerra en Irán”, argumentó. Entre las propuestas que defiende para aliviar costos a los neoyorquinos está su Plan de Protección al Consumidor, que dio a conocer el pasado 23 de febrero, que ahora debe ser adoptado. Este plan propone eliminar los cargos ocultos en las facturas de servicios públicos, exigir responsabilidades a las compañías y aumentar el acceso a programas de energía asequible que ayudan a reducir las facturas. También hizo un llamamiento a la legislatura del Estado para que apoye los cambios que propone a la Ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, aprobada en 2019 bajo la administración del exgobernador Andrew Cuomo, y que la está enfrentando a la oposición de activistas ambientales e incluso de otros demócratas.