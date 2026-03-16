Al menos 886 muertos en dos semanas de bombardeos israelíes contra el Líbano

Líbano.-El número de muertos por la ofensiva aérea israelí iniciada hace dos semanas contra el Líbano se elevó este lunes a 886, después de que otras 36 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, una media inferior a la que se venía registrando en días anteriores.

En cuanto a los heridos, ascienden ya a 2.141 desde el comienzo de los bombardeos el pasado 2 de marzo, mientras que en el último día sufrieron lesiones también 36 nuevas personas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Del total de muertos, 111 son niños, y entre los heridos hay a su vez 332 menores, según los datos difundidos por el departamento.